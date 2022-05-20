麻辣鴨血包霸主是？冠軍口感「超驚艷」 老蕭不要看排行
現代人上班節奏忙碌，沒有太多時間自己料理三餐，於是超市、量販店內的料理包也成為熱門商品，其中「麻辣鴨血」就是許多人的最愛，龐大商機更讓一些明星冠名投資，而近日，知名實況主Toyz（劉偉健）也進行盲測，並分析哪家最好吃，影片結果引發熱議。
Toyz昨（19）日更新「美食公道伯」系列影片，買來了王偉忠、杜汶澤、蕭敬騰、聶雲、賈靜雯等名人聯名的「麻辣鴨血」包進行試吃，並邀請專業廚師烹煮，不讓調理實力影響口感；隨後個商品就編號1~5陸續上桌；Toyz分析，1號單喝湯不錯，明顯在湯頭有下功夫，不過鴨血不夠入味；2號有花椒香，雖然只有2塊鴨血，但鴨血入味且口感紮實。
3號Toyz認為，鴨血非常滑嫩，雖然湯底偏藥膳口味，吃起來較清淡，但對鴨血口感有極高評價，4號鴨血和3號吃起來差不多，吃起來很順口，雖有辣香味但不會過分麻辣，吃完一塊也會想再夾第二塊，最後5號選手Toyz認為，其鴨血吃起來不麻辣，入口後還會在嘴中留下殘渣，湯則有一股塑膠味。
綜合比較後，Toyz也依照個人喜好列出排名，冠軍為3號王偉忠，亞軍為4號賈靜雯，而第三名則由1號杜汶澤和2號聶雲並列，至於第5名，由於Toyz給予評價太差，甚至盲測時直言「雖然不知道這位選手是誰，但他的鴨血可以先下架沒關係」，因此他也不公布該產品，若網友有興趣可以自行用刪去法解答。
影片一出掀起熱議，許多網友紛紛留言「排名跟我預料的一樣」、「對第5名不意外耶」、「最喜歡盲測的感覺了，不會有既定印象」、「這部拍的蠻好的，結果也蠻符合大家想法」；此外，片中Toyz也詢問專業廚師，鴨血好吃的關鍵為何，對方則提到「夠味的鴨血要好吃，必須用『泡』的，甚至要放到隔天，味道才會吃進去，此外在料理時，也需要控制溫度和時間，若鴨血過熟，可能就會導致口感變硬，顏色變調等狀況」。（編輯：張志浩）