大嫂是老公前女友！她突被問「夫妻私事」哭了：該相信嗎
男女之間的感情問題千百種，像是許多人都會相當介意伴侶或配偶的前任，若沒聯繫倒還好，不過一旦出現在生活中，總會感到患得患失；對此，就有一名女網友發文抱怨，表示結婚後才知道「大嫂是老公的前女友」，讓她心裡超怪，豈料有一次大嫂竟然問了一件老公的「私事」，也讓她懷疑他們倆私下有聯繫。
該名女網友在《匿名公社》發文，表示她和老公結婚以後，才在親戚的嘴裡得知「大嫂是我老公的前女友」，只是後來分手後才跟大哥認識、結婚，「我很不能接受，現在每週回去聚餐，心裡都會很卡，也不太想理大嫂，但偏偏大嫂又很愛找我講話，問東問西的」。
原PO接著說，像是這幾天大嫂突然問她「妳老公調職後薪水有比較高嗎」，讓她當下秒愣住，「因為他調職的事情我們都沒跟爸媽說，所以我懷疑他們私底下還有聯絡」，但原PO問了老公以後，老公卻只說「可能是共同朋友說出去的」，但又不給她看手機，「我哭了整天他也覺得我在無理取鬧不理我，我該相信他嗎？真的是我剛懷孕所以疑心病太重嗎」？
貼文一出，有人認為，「一定有聯絡的」、「手機不給看就是有鬼，結案」、「沒有才怪」、「不給看手機就是有鬼」、「你還是多注意吧」；但也有網友表示，「她都嫁您大伯了，他倆都沒芥蒂了…」、「我覺得妳要有自信一點，妳要相信自己不比大嫂差，也要相信妳老公不會亂搞呀」、「還是不要想太多吧！也許真的只是聽朋友說的」、「已經過去式了，各自有各自的家庭，安心養胎，不要胡思亂想」。（編輯：郭佩蓉）