男大生沒買過衣服？衣櫃一開「全是媽選的」：不敢穿出門
身為父母，從小對孩子設立的規範和限制，有些都是必要的，不過隨著他們越長越大，也應逐步釋出自由，不過近日卻有網友分享，自己有個控制狂媽媽，不僅干涉家中許多事務，連家人的衣著都要管，甚至要求即將升大學的兒子，必須穿媽媽買的衣服出門，貼文引發熱議。
原PO在Dcard發文提及，「我媽是一個控制欲極強的人，家裡的所有東西他都要干涉、決定，包括一家四口的衣著、飲食等，從小我穿的衣服就都是媽媽買的，高中時發現同學們會相約去逛街買衣服，所以就開口問媽媽能不能給些零用錢，去買自己喜歡的衣服，沒想到媽媽不同意就算了，還反應很大罵了我一頓，認為小孩挑的衣服都不像樣，穿了不得體」。
原PO透露，在媽媽眼中，得體的衣服就是格紋襯衫、POLO衫、素色T恤等，自己的衣櫃打開也只有這些，他無奈表示「一直到現在要上大學了（學校離家裡不遠所以住家裡），我媽依舊堅持不讓我挑衣服，但我真的不敢穿這種衣服去見新同學」。
貼文曝光後，網友紛紛留言「我是大學開始會花錢買衣服，一部分原因是因為我也有打工」、「上大學沒有住家裡，就有比較多自由」、「只能溝通了，尤其不是你出錢的情況下」、「以前也是我媽都不准，上大學自己打工賺錢後，才開始買衣服」、「以前的我也是這樣」、「去打工吧 這樣才能買自己想要的」、「如果真的說服不了媽媽，可以改問她能不能一起去挑選」。
也有網友安慰原PO，「話說我覺得素T還可以呀，乾淨、整齊、合身就好ㄌ」、「襯衫、POLO衫其實不難看啊」、「穿這些不會到見不得人啦，自己想太多了，就好好和家人溝通吧」。（編輯：張志浩）