老闆瘋了！379元拉麵吃到飽大爆紅 僅「3縣市」開放爽吃
日本拉麵文化向來深受台灣人歡迎，近幾年有許多連鎖日本拉麵品牌進駐台灣，老饕們甘願花時間排隊，就為了吃上一碗熱熱的拉麵，不過各家不僅品質不同，售價自然也不盡相同，有些人認為些許拉麵店CP值非常不高，吃一碗麵就要200~300元，甚至還吃不飽，經常掀起話題。不過，近日卻出現一間全台唯一拉麵吃到飽的店家，在網路上迅速爆紅，引發不少老饕熱議。
一名網友在臉書社團「吃到飽buffet分享區」貼文指出「拉麵吃到飽！有沒有搞錯啊，我去都是狂吃叉燒肉....馬上吃回本，所有拉麵都是全部任點吃到飽，還有蔥花、叉燒、溏心蛋、筍乾、菠菜等等配料，每天都會提供五種小菜、五種炸物、飲料、豆皮壽司、冰棒等等，平日午餐一人只要379就吃到飽，老闆是不是頭殼壞掉啦！」
貼文一出，網友全傻眼一片「.......哪一間啦！我要去朝聖」、「這間我知道，山禾堂！改天要去朝聖看看啦」、「這間最近好夯喔，看好多人去朝聖」、「吃兩碗直接就回本，還有炸物，老闆這價格根本瘋了」、「如果老闆399吃到飽還賺錢，拉麵店到底都賺多少暴利啊」、「按照台灣拉麵的價值，吃兩碗甚至吃一碗，但來個5到6顆糖心蛋，多吃點叉燒，一般人都會覺得很超值了」、「太超值了啦！好厲害的行銷手法喔」。
而事實上，網友所稱的這間拉麵店正是所謂「山禾堂」，目前在高雄「鼓山區」、「岡山區」有分店；台中「大里區」、桃園「中壢區」也各有一間，也就是說，僅有3縣市能夠享福，平常午餐379元吃到飽、晚餐以及例假日則是399元吃到飽，在現今物價高漲的時刻，山禾堂打出為期四個月的限時活動（僅到今年8月31日），著實成功打響名號，讓不少老饕躍躍欲試。（編輯：張嘉哲）