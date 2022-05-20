台灣「最強牛肉麵」稱霸39年！網承認：比它難吃可以收了
一碗熱騰騰的牛肉麵，不僅擁有鮮甜湯汁和軟嫩牛肉，搭配上Q彈的麵條，成為不少老饕們喜愛的美食之一。對此，就有網友曝光心目中「最強牛肉麵」，大讚直呼「其他牛肉麵吃來吃去，都無法複製」，而引來鐵粉們認同討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己從台北吃到高雄，再從高雄吃回台北，發現三商巧福永遠保持一樣的味道，不禁大讚「其他牛肉麵吃來吃去，都無法複製，麵、醬油、豆瓣醬、酸菜，自己調一調，都能接近大多數人心中，最完美牛肉麵的模樣」，讓他好奇詢問「有沒有三商巧福算不算牛肉麵的起點和終點的八卦？」
問題一出，馬上引來鐵粉們大讚留言，「贏不過三商巧福的都沒有吃的必要」、「麵體比15年前好太多了」、「多年來算佛心價」、「三商巧福現在算便宜吧」、「起點，當成牛肉麵的標準」、「吃回憶的地方」、「就是標準，比它難吃可以收一收」、「會員日85真的很划算」、「三商就牛肉麵界的公務員阿！不好也不壞」。
甚至還有老饕點出「酸菜」正是最強本體，直言「買酸菜送牛肉麵」、「主體是酸菜...」、「每次點大碗，都要加滿滿的酸菜」、「三商巧福的酸菜真的很頂」、「酸菜才是本體」。
據了解，連鎖餐飲品牌「三商巧福」在台灣擁有多間分店，其前身是創立於1983年的三商速簡餐廳，隔年改為主打牛肉麵的七七巧福，1986則更名為三商巧福，成為台灣家喻戶曉的牛肉麵連鎖店，近年來甚至進軍日本東京，主打台灣口味的美食，在當地闖出一片天。（編輯：陳雅雲）