神準卡牌預言！未來45天能「天降橫財」？抽1張牌秒揭曉

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B、獅子
C、女人
D、天蛾
答案A、秤子
未來45天，你的偏財不會明顯上升，但在物質上可說是收穫滿滿了。此時你的運氣，特別是抽獎運特別高，參加抽獎送電子產品、彩妝、電影票，甚至是旅遊券、交通票券等，幾乎都能幸運中獎！另外朋友、家人、或另一半也會為過去辛苦勞累的你偷偷準備禮物，可能是你想要很久的包包、首飾、或衣服，讓你非常驚喜。就連想吃很久的餐廳，也會正好有人請你在那吃飯。
答案B、獅子
未來45天，你的金錢運勢穩定上升，你的財運主要源於正財。此時你的正財運逐漸提高，這可能跟你換工作、或換單位有很大關係，新的環境福利、待遇更好，也更符合你的志趣，讓你在新工作如魚得水，也因此獲得好成績、高薪資。另外值得一提的是，你的財運強勢到不僅讓自己荷包賺好賺滿，甚至還可以幫助到跟你最親密的人，可能是家人、閨蜜、或另一半等，他們皆能沾到你的好財運、讓自己跟著興旺起來。總之未來45天財氣最旺的非你莫屬。
答案C、女人
未來45天，很容易財來財去一場空，常會有資金周轉不過來的狀況發生。即使收入增加了，也不要透露給其他的人知道，以免有心人士的覬覦。另外，你最常花錢的對像不是自己，而是為愛傷財，你很寵溺另一半，任何他想要的你都會幫他想辦法得到，只為了他一個微笑，也不顧自己是否有能力支付，一股腦的想討好對方，到最後自己的包包裡所剩無幾時，才後悔不已。日常開銷要有所節制，不要花大錢討人開心，有錢就慢慢存起來，積少成多。
答案D、天蛾
未來45天，雖然你並不會一夜暴富，但是各種小錢財不斷降臨。創業者每過幾天就能有小單進帳、上班族也能有分紅獎金進口袋，簡直讓你滿足到不行了。雖然看起來都是小錢財，不過積少成多，還是非常可觀！另外，若過去有借錢給別人者，要恭喜你，對方會在近期就把錢還你，讓你財務上終於可以寬鬆不少。此時可以多多把握，別錯過任何可以賺錢的機會。（編輯：賴禹妡）
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