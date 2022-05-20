遠距上課忘關麥！女大生嬌喊：不行了 24秒炮仔聲片流出
因為本土疫情持續升溫，不少學校為了確保學生身體健康，開始實施所謂「遠端教學」的政策，甚至有些還有預防性停課的措施。結果近日，就有網友分享一段影片，一名女大生疑似在遠端上課時與男友滾床，結果卻忘記將麥克風關閉，讓老師在場非常傻眼，影片也隨即在網路上瘋傳，掀起討論。
一名網友在「Dcard」貼文指出「有同學麥克風沒關喔！在IG上看到的，什麼東西黏黏的？上課在玩白膠喔？」只見貼出的影片，老師正在與同學視訊上課，並詢問同學應該如何在上頭操作打出題目，結果突然間，結果卻聽到一名女同學開始嬌喘，接著說「肚子痛....不行了」，讓老師非常驚訝地急喊「有同學麥克風沒關喔！」
該段影片僅有24秒，結果在網路上瘋傳，不少網友看完之後表示「城裡的人真會玩＝＝」、「太尷尬了吧」、「目前為您上映：炮仔聲」、「上這堂課的人爸媽如果在旁邊真的很尷尬欸」、「老師其實蠻淡定的啦」、「其實講真也抓不出來是誰XD超好笑」、「幸好有關鏡頭勒，只是不上課是在上什麼......」。
而事實上，自從遠端教學課程開啟之後，常常也有不少趣聞發生，像是有同學忘記關鏡頭，上課直接公然玩手機，全程都被老師目睹，同學打電話過去後才自覺丟臉趕緊關掉鏡頭；或者是有同學在家穿著清涼的四角褲上課，結果一時忘記就起身，讓不少同班同學都笑翻等等，現在遠距教學的同學除了防疫要注意身體健康，也應該好好上課唷！（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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