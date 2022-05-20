4.8萬訂位取消！廖老大嗆「去報警」GG了 消保官揭正解
「台灣賽車教父」廖老大經常開設直播與網友互動，除了分享日常大小事之外，也會講述自己經營企業的理念等等，常常都有上萬名粉絲一起閒聊。而近日，他在直播中透露，自己母親節臨時取消預約的餐廳，也願意接受6千元訂金被沒收，但餐廳卻以「食材都準備好了」拒絕取消，讓他無法接受揚言「不然你報警啊！」引發熱議。對此，消保官也出面解釋正確答案，透露店家認為沒收的訂金無法支應損失，可以向消費者提告求償。
回顧整起事件，廖老大在母親節前夕訂了大約4萬8千元的餐廳包廂，並先預付6千元訂金，但因為家人溝通間出現誤會，結果岳母當天已經上菜市場買菜，準備要在家中用餐，聽到消息之後，於是廖老大與家人商討決定取消餐廳訂位，結果廖老大致電過去要取消訂位，並表示「訂金沒收即可」，結果餐廳區卻強硬表示不能取消，強調「食材都準備好了！不是沒收訂金的問題，就算沒收也不夠食材錢」。
這讓廖老大非常不滿回應「啊不然現在是要怎樣，你去報警啊，6000元訂金是你設置的，不是我討價還價給的，我不能去你就收走沒關係！」廖老大表示「雖然6千元不一定夠高級餐廳食材成本，但是第一，菜還沒煮，食材是可以冰的；第二，六千元是你公司規定，如果不符合成本你就收多一點，可以收2、3萬啊？」
對此，根據《中央社》報導，台中市主任消保官康馨壬指出，依據「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」，業者最高可以收取20％訂金，本案最高可以收取9千6百元，但原先店家已收取6千元訂金，訂桌取消可以全額沒收但不能事後提高訂金金額，但業者如果認為沒收的訂金無法支應損失，能檢具相關證據，到法院提告，進而向消費者求償。
而拉回此案，廖老大還說「這是要給他機會教育」，如果覺得不符合成本，那餐廳訂金就要收更多，「任何行業都一樣，有的訂金收全額、有的收半額，這都是業者決定的」，但實際上根據規定，廖老大所言並不正確，如果一桌4萬8的菜色，成本即便一萬二、一萬三，但實際業者訂金最高只能收取20%，也就是9千6百元，依舊是不能回本；但由於業者要提出相關證據，包括其食材不得使用於其他桌客人，導致他們受損等等，實際要提告求償，仍要看法官怎麼判斷。（編輯：張嘉哲）