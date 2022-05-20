向佐與郭碧婷的婚前矛盾：一切都與「豪門」無關

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儘管愛得火熱，向佐與郭碧婷依然和尋常夫妻一樣，也會為了婚後做家務、生小孩等事情鬧矛盾。在節目《我家小兩口》中，就曾經常會見到他們提前為了婚後的規劃做溝通，偶爾免不了一頓爭辯，足見在感情世界裡，夫妻能否走得長遠，多數和外貌、豪門無關，而是願不願意彼此協調。
分歧點一寵物養多少隻？
郭碧婷喜歡小動物，家中飼養了70幾隻貓狗鳥，婆婆向太也贊同媳婦養寵物，而隨著小倆口搬進新房，郭碧婷帶來不少動物，使房子瞬間變得熱鬧起來，但向佐卻不高興了。
向佐在節目中透露，郭碧婷從小鼻子跟身體就是容易過敏，尤其兩人現在正在準備懷孕，養寵物對妻子的身體負擔大，他說：「重要是懷孕之後，孕婦養寵物對肚子裡的寶寶不太好。」為了折衷，他希望郭碧婷只能帶4隻寵物進家門，意指其他60幾隻寵物都不能跟隨郭碧婷，必須想辦法處理掉。
但最終向太出馬，允諾郭碧婷若是願意和向佐結婚，婚後她就會買一塊地，專門給她飼養貓狗用，夫妻倆的第一分歧點也算是解決一半了。
分歧點二過動V.S安靜
向佐與郭碧婷在《我家小兩口》跑去新疆旅行，向佐開心地想帶著郭碧婷到處玩耍，但郭碧婷卻在吃完午餐後，就告訴向佐她想要回帳篷休息。當下向佐便明示暗示齊發，希望未婚妻能夠陪他去放羊，但郭碧婷卻堅持要睡覺，告訴向佐：「你就自己去玩呀」！
從這邊就可以看出這對夫妻本質上的差異，向佐好動熱情，郭碧婷則是慢熟孤僻，但對於郭碧婷的文靜，向佐選擇尊重，最後自己跑出去放牧。婚姻裡，不見得個性相同就能幸福和美，即便性格不一樣，只要願意理解，都可以找到磨合的方法。
分歧點三不想當家庭主婦
向佐希望郭碧婷婚後在家裡相夫教子，直接開口承諾「我養妳」，但郭碧婷聽完卻臉色一變，她告訴向佐，女人最害怕地就是為了婚姻失去自我。郭碧婷說：「女人結婚之後，答應丈夫在家裡顧小孩，結果身材走樣、不好好精進自己，最後假設被丈夫拋棄，出去找不到工作怎麼辦？」
面對郭碧婷的反問，向佐最終妥協，但旁觀的婆婆向太卻認為，兒子跟媳婦現在想這些都太多餘，向太拋出智慧之語：「夫妻倆很多時候遇到問題，自然而然就會想辦法解決，現在年輕人就是過太幸福，想得太遠、自尋煩惱。」
大至價值觀，小至生活細節，我們都會希望能提早與另一半計畫，但飽覽風風雨雨的向太認為，只要夫妻同心，任何分歧都是可以調整的。
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