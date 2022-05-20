怪人投訴「太陽一直在動」！天文館崩潰 對話公開網笑翻
近期網上流行「關於我可能讓你很意外的point」的挑戰活動，不少網友、藝人、網紅、團體組織都紛紛搭上風潮分享，而位於台南的「南瀛天文館」日前也在臉書粉專參與發文，不過其中一點「我們無法處理一直跟在你頭頂的太陽，無法」卻意外引起關注，對此官方也再次發文描述由來。
南瀛天文館18日在臉書發文提到，某天早上總機接到民眾一通電話，開頭就直呼「欸，那個太陽一直在移動欸，你們可以處理一下嗎？」總機當下錯愕的再次確認是否為天上的太陽，該民眾則說道「對啊，我從永康火車站騎到台南市了都還在那邊，你們不能處理一下嗎？」
面對如此匪夷所思的提問，總機仍冷靜回應「太陽的東升西落屬於自然現象，我們恐怕無法幫您處理」，沒想到對方卻不斷跳針「這不是你們公務機關要處理的事情嗎？我打去香港天文台才有辦法處理嗎？」無奈的總機只能表示「我想這件事情沒有任何一位人類可以做到」，該民眾最後甚至直言「所以你們現在是在推卸責任嗎？」
一連串無釐頭的的對話曝光後引發熱議，網友留言「那要找后羿處理啊」、「原來是挑戰太陽的男人」、「天文館人員也是真冷靜，是我就掛電話了」、「也太好笑，如果可以，那我也想打給天文館，請你們幫忙把台北的烏雲移開」、「侄女也曾經用很認真的表情，跟我控訴太陽一直跟她回家，她停太陽就停，她走太陽就走」；而最後，天文館也建議這位民眾投書至市長信箱，並表示「如果是我們應該要處理的，就會請我們處理喔」，才順利結束這場鬧劇。（編輯：張志浩）