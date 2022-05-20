台積電推35週年「護國神杯」！原價600元 炒價數字曝光
台積電（2330）有「護國神山」之稱，而今年適逢台積電35週年，星巴克也替台積電客製化「Starbucks x TSMC」35週年聯名杯，限定在台積電內的星巴克門市販售，原價600元，也被形容是「護國神杯」，在2月推出時就引發討論，不過就有網友發現，現在這個杯子竟然已經被炒到2000元都還有人買單。
星巴克與台積電的「Starbucks x TSMC」35週年聯名杯，外觀呈現深藍色，杯身設計則以積體電路和晶片作爲靈感，勾勒出線性和幾何的圖案，上頭還印有TSMC的字樣，當初2月台積電內的星巴克開放預購時，也在PTT上引發熱議。
不少網友紛紛留言，「超帥」、「認真說，不醜」、「覺得好看」、「不錯耶，我覺得好看」、「有夠潮」、「台灣價值，買起來」、「酷！值得收藏！」、「買不起台積電股票，買個杯子來過過癮也是可以的」；但也有網友表示，「認真說，滿醜的」、「下班就放過工程師了好嗎？喝咖啡還看晶片」、「工程師看了會不會喝不下」、「有夠醜」。
據了解，該款聯名杯台積電有送員工一人一個，年初首批2千個杯子已經過抽籤發給部分員工，其餘的則是要等到6月底才能拿到，員工也能以原價600元預購。而實際打開網購平台搜尋，也確實能看見不少「漲價」拋售販賣的頁面，最高價錢則開到2000元，仍有人買單。（編輯：郭佩蓉）