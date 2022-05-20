白沙屯媽連9年光顧！再次停駕Toyota車廠 員工感動下跪
苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香行程，已於今（20）日凌晨1時45分起駕，將展開為期8天7夜長征，雖本土確診飆破9萬，但「粉紅超跑」魅力無法擋，今年報名參加的香燈腳人數創新高，現場有不少信徒擁簇媽祖聖駕，到了上午6點23分左右，媽祖行經苗栗苑裡時，再次停駕於苗栗苑裡TOYOTA車廠，廠長也帶領員工持香下跪，感動媽祖聖駕連9年光臨車廠。
「白沙屯拱天宮」臉書粉絲團，會在8天7夜的進香行程中，即時發文向信眾透露進香位置，今日早上6點23分，白沙屯媽祖的粉紅超跑，再次停駕於苗栗苑裡TOYOTA車廠，讓現場員工感動下跪，媽祖停留約10分鐘後再次起駕，廟方也贈與車廠紅布條，代表媽祖娘娘的祝福。
進香行程中何時停駕、何處停駕，全由媽祖決定，能讓媽祖親臨賜福，絕對是天上降下的好福氣。而白沙屯媽連續9年光顧同家車廠，也引發網友關注，「很有福氣的車廠，連續九年媽祖駐駕和停駕休息」、「這間應該是VIP了」、「很有心的公司，員工們都接聖駕」、「媽祖也要來看車」。
根據EToday報導，車廠內的銷售主任胡先生開心表示，每回媽祖聖駕光臨後，業績都會相當好，去年駐駕後立刻就有兩位客人來買車，一位是在地人，另一顧客則是遠從台中到苑裡購車。胡主任也透露，為了迎接媽祖到來，廠內員工都會先準備並分配任務，且因台一線沿線較少店家，廠方也會在媽祖駐駕時，開放空間給信徒稍作休息。（編輯：鍾怡婷）