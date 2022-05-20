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沒房產豪車也行！廖老大曝「選女婿唯一條件」：不靠你養

▲廖芸外型相當亮眼，讓不少網友搶喊廖老大「岳父」。（圖／取自廖芸IG）
▲廖芸外型相當亮眼，讓不少網友搶喊廖老大「岳父」。（圖／取自廖芸IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 18:43:32

有「台灣賽車教父」之稱的廖老大，因大陸網紅嗆「台灣沒快車」，自掏腰包製造出打龜號，成功打臉對方並一舉成名，收穫無數男女粉絲。而女兒廖芸也因外型亮眼受到關注，讓一票網友搶著要當廖老大女婿，近日廖老大也直言，未來女婿不需要有房產、豪車，唯一條件就是「不能有負債」。

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▲廖老大對女婿唯一的條件就是，不能有負債。（圖／截取自廖芸IG、廖老大FB直播）
▲廖老大對女婿唯一的條件就是，不能有負債。（圖／截取自廖芸IG、廖老大FB直播）
廖老大近日在直播中提到，如果有男生想娶廖芸，自己不會問對方有沒有房產、豪車，因為女兒名下早已都有「我們廖芸有房也有車，都有啦！也不用靠你養，我們廖芸有房租可以收」，廖老大則直言會看男方是否有負債，「若有負債，很抱歉，自己都養不起了，不要來娶我女兒」

廖老大也強調，若是一個男生已經28、30歲，卻負債加上信用破產「阿娘喂～你活到28歲還在借錢過生活，自己都養不起自己，好意思？」，廖老大也提到，就算有正職工作，卻不積極找兼職來還清債務，就像是個活死人，怒嗆「還要娶我女兒？娶啥小啦」，他也再次強調，這世代還沒娶老婆，就有車有房的年輕人很少，因此選女婿「沒負債就好了，沒負債很厲害了」。

選女婿的標準受到網友一致認同，「男女都一樣~不要負債就好」、「老大說出家有女兒的心聲」、「我都不敢嫁，腦袋太清楚」、「其實很多都喜歡哭悲哀，然後也不努力，才來怪東怪西」。（編輯：鍾怡婷）

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