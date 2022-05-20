飯店「月租1萬3」勝租屋？員工曝貼心服務：全部包含在內

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因此便靈機一動，乾脆打電話詢問飯店月租價格，她實際撥打了數十通電話，每間飯店的行情不同，「最便宜大概1萬3000元，中間的有1萬5000元到2萬元，貴的要3至4萬以上」，但她也提到，月租1萬3000元的飯店，網路評價看似相當不錯。
還算划算的價格讓她相當心動，「我有點猶豫要不要直接住飯店包月了，畢竟價格跟出去租屋也差不多，而且還可以有人幫忙打掃跟收垃圾，不知道有沒有人跟我有一樣想法，其實月租飯店也滿划算的呢...」
該篇貼文引來員工分享，月租飯店包含的服務，「我服務的北市飯店也有許多包月的長住客，櫃檯可以陪他聊天、房間每週打掃兩次、任何需要地方一通電話立刻幫他到府協助，三餐關心他、專業櫃檯能提供給客人的遠遠大於物業管理，所以怎麼不會想來住呢，而且我們是公寓式酒店，他住兩房兩衛，客廳、陽台、洗衣機廚房我們通通有」但他也提到「只是我們最便宜的房間大約十萬元起到二十幾萬一個月」。
有不少承租經驗的過來人分享，「我現在就是住月租飯店，15000含打掃/1週，含水包電，品質超級不錯」、「現在就是住月租飯店，一個月12000左右，不含電費、打掃 但電費超便宜，24小時不關冷氣，一個月差不多1000；打掃可以另外付費」、「之前住過，含打掃、清潔、每天早餐、床不差、環境可以，真的很划算」、「前女友就是住月租飯店的，雖然他的偏貴，大概17000，但真的很划算，不用水電、不用打掃、不用倒垃圾、不用怕回家沒鑰匙」。
但也有人急勸阻，「但月租飯店應該不會有對外窗的樣子」、「但疫情過後還會是這個價格嗎？就不說疫情過後能不能繼續住了」、「的確有朋友這麼做過，不過只住了一年，說是有光線太暗之類的問題」。（編輯：鍾怡婷）