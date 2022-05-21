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成功大學拋震撼彈！教學「確診不用通報」　網抓包急刪文

▲台南國立成功大學，20日發出一則衛教影片的貼文，意外引發爭議，透露「新冠就是流感」且「染疫不需要通報，除非你要領保險金」。（圖/成大臉書）
▲台南國立成功大學，20日發出一則衛教影片的貼文，意外引發爭議，透露「新冠就是流感」且「染疫不需要通報，除非你要領保險金」。（圖/成大臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 09:22:38

因應本土疫情升溫，全台有超過2300所校園受到影響，有些改為遠端教學，有些則是宣佈停課等等，根據統計，全台已經累積超過12萬名學生確診。然而，台南國立成功大學，20日發出一則衛教影片的貼文，意外引發爭議，透露「新冠就是流感」且「染疫不需要通報，除非你要領保險金」，掀起網友熱烈討論後，校方立刻刪文急下架影片。

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成功大學日前在臉書粉專以「COVID-19就是流感啦！」為題發文，邀請到成大醫學院副院長林志勝醫師，以專業的觀點來解析疫情，影片內容中表示，COVID-19流感化已是事實，這病毒會一直變種，不會從人類社會消失，就像流感一樣，一段時間就會來一次，沒有人可以逃過，可能會有10％「天選之人」不被感染。

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▲成功大學邀請成大醫院林志勝副院長來頗析疫情觀點，卻引發爭議。（圖/Dcard）
而除了影片內容外，成大校風也搭上「關於讓你很意外的Point」熱潮，寫下「COVID-19你遲早都要得，沒人逃得掉」、「就算感染了其實也不需要通報，除非你要保險金」、「染疫的不要覺得自己很衰，現在感染抗體加倍」等等，讓該文直接被學生截圖分享到Dcard上，引起熱烈討論。

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▲成大發文表示「就算感了其實也不需要通報，除非你要領保險金」，引起爭議。（圖/Dcard）
不少學生看完之後相當傻眼表示「感染不用通報？下部影片是不是要說不用快篩啦」、「講得好像大家都是為錢才去確診通報一樣......」、「已經刪文了啦！沒想到造成反效果吧」、「現在確診明明還是7+7，開什麼玩笑＝＝」、「超誇張，完全可以爆料」、「不用通報是認真的嗎？前幾天室友快篩陽，我看宿舍也怕得要死，把我們全部趕回家啊」。

據悉，成大校方已經將貼文刪除，而影片內容也已經改為私人隱藏，對於目前防疫規定，確診後的隔離天數為「7+7」，居家照護7天並進行7天自主健康管理；確診者的同住家人，若有打滿3劑疫苗，就可採用「0+7」自主健康管理7天的模式，若有同學確診沒通報，在隔離7天期間因為沒通報又擅自外出，恐怕會造成更多人感染，對比成大發文內容實屬有些出入，才會掀起爭議。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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