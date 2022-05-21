面試官狂問「妳很有錢嗎」？她崩潰求解 內行揭暗黑用途
有求職經驗的人都知道，面試是能否獲得工作的重要環節，因此從進公司到所有流程結束，面對任何問題都須注意自身的言行舉止以及應答，不過卻有網友分享，某次面試時，公司主管似乎因為自己的「打扮和交通工具」，不斷詢問自己「是不是很有錢」，令她相當傻眼。
一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，開頭就直呼「人生覺得最莫名其妙的事」，她表示近日到某餐飲業面試時，面試官突然提問「你家人會給你錢嗎？」當下原PO錯愕的回覆「沒有」，不過隨著面試流程繼續，對方卻又突然再次強調「我真的覺得你很有錢，你爸媽是不是都會給你零用錢？」
針對面試官的種種言論，原PO感到相當荒謬，傻眼說道「我只是騎Gogoro，比較會打扮不代表我有錢，我都是靠我自己賺的，不是家人給我的」。
貼文一出引發熱議，許多網友力挺留言「以貌取人的主管一堆」、「面試的人是不是有什麼問題？就算有錢也跟他沒關係啊」、「這跟工作有甚麼關係？藉機搭訕吧」、「蛤…這面試官很不合格」、「感覺就算錄取了也很會找麻煩」、「這種不要太在意結果，我以前遇過要排八字的」。
不過也有其他人認為，「這樣不好嗎？表示妳給人印象不錯」、「他是怕你吃不了苦，做沒幾天就烙跑」、「為什麼要生氣呢？他誇獎妳家世很好」、「他可能想知道你有沒有很需要這份工作，可能怕錄用了，你不缺錢會辭職」、「我有不同的看法是，他怕妳有一定經濟基礎，會做不久」、「可能被有錢的員工雷過，每家店有不同的情況」。（編輯：張志浩）