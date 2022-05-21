獨／肯德基店員不忍了！抖蛋撻停賣真相 上班內幕全公開
肯德基18日拋出將與蛋撻「劃清界線」的震撼彈，揚言不賣蛋撻了，並且預告在5月23發表重大聲明，透露會是「非常令人出乎意料的結果」，結果讓不少老饕崩潰，表示「沒了蛋撻的肯德基我就不吃了啦！」甚至這幾天肯德基門市湧入大票購買蛋撻的顧客。對此，《NOWnews》也訪問到一名肯德基員工，他特別強調「肯德基蛋撻沒有停賣！沒有停賣！」
該名肯德基員工向記者表示「這次公司這樣的操作就是很明顯在跟大眾玩文字遊戲，蛋撻根本就沒有不賣，只不過是要換成另外一種形式販售，客人還是吃得到蛋撻，結果這幾天一堆人都以為蛋撻不賣了，被公司的文宣誤導，大排長龍跑來買蛋撻，然後一直問『是不是真的不賣蛋撻了......』我在此強調『沒有不賣！沒有不賣！不要再問了！』」
對於近日排隊人潮，肯德基員工提到「這樣的操作是苦到基層的員工，原本一天烤快500顆蛋撻已經算多了，但自從發布消息之後，這兩三天每天都烤了1700顆蛋撻，而且我們店原物料根本不夠，每天量太大還要從別間店調原料來支援，烤蛋撻烤到非常厭世......請大家不要一直覺得蛋撻以後吃不到，為了買而買！顧客再這樣搶下去才是真的會被買斷，至於詳細蛋撻改革就交給公司宣布，但就是沒有要停賣，不要再搶了」。
另外，對於有許多人表示肯德基出餐非常慢，吃過一次就不想去，肯德基員工則無奈表示「肯德基是手作餐點！每一個動作都是員工自己做的，所以不要再說我們很慢等很久， 因為我們員工已經很努力在出餐了！」盼望顧客能多體諒員工。（編輯：張嘉哲）