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台積電套在600元！Joeman變「韭man」慘爆：快賠一台小牛

▲知名YouTuber「Joeman」人氣高漲，頻道「Joe是要對決」系列影片更是累積了許多忠實觀眾。（圖／翻攝Joeman IG）
▲知名YouTuber「Joeman」人氣高漲，頻道「Joe是要對決」系列影片更是累積了許多忠實觀眾。（圖／翻攝Joeman IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 10:45:06

知名YouTuber「Joeman」人氣高漲，頻道「Joe是要對決」系列影片更是累積了許多忠實觀眾，而他近日上Podcast節目「百靈果News」透露，自己買了台積電的股票，卻都選錯時間賣出，根本變成「超級韭菜」，超悲慘經驗讓不少網友看了笑翻喊：「我邊吃著韭菜水餃邊看這段影片，舒服！」 

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Joeman在Podcast節目「百靈果News」中表示，他買了好幾次台積電，卻全部都在錯誤的時間賣掉，原先100多元時買了2、30張，賺了40幾塊就賣掉了，後來在248元的時候又買了20張，隔天就衝到250元。 

▲Joeman（九妹）近日遭網友砲轟是慣老闆。（圖／翻攝Joeman IG）
▲Joeman近日上Podcast節目「百靈果News」透露，自己買了台積電的股票，卻都選錯時間賣出。（圖／翻攝Joeman IG）
因為當時新冠肺炎疫情剛爆發，Joeman認為股市一定會大暴跌，「你不知道他會Q1嘛」，當時心想有賺就趕快先撤短線，還沾沾自喜認爲自己是股神，「我再也不用做YouTuber了，你們這些黑粉幹嘛賺你們的錢，我就買賣台積電就好了，我就做波段」。 

▲ Joeman深受網友喜愛。（圖／翻攝臉書）
▲ Joeman自嘲是超級韭菜。（圖／翻攝臉書）
Joeman繼續說道，沒想到最後根本沒有波段，台積電的股價一路往上衝，「你知道那時候台積電還漲停欸，這麼大權值股還漲停欸」，而因為他認為台積電是一間非常誠實的公司，說會成長就會成長，股價也應該能穩定成長到800、1000元，因此從開始從600多元「All in」，最後現在台積電股價為510元左右。 

Joeman指出，現在就打算將股票放著不賣，但已經不會每天打開損益試算，因為一看就是心痛的滋味，也總結自己這樣下來約賠了好幾百萬，「應該快賠掉 一台小牛了」，也無奈嘆：「各位只要台積電買低於600塊的，你們都贏我，然後我們都不會撤場，我現在還在裡面。」 

消息一出，網友們全笑翻留言，「笑死，九man變韭man」、「感謝韭MAN信心加持，繼續歐印台積電」、「感謝Joeman當GG的支撐，可以讓我奈米買XD」、「我邊吃著韭菜水餃邊看這段影片，舒服」、「我終於有一件事贏過九妹了」、「韭man表示不要消費我的傷心事～痛啊」。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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