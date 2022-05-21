台積電套在600元！Joeman變「韭man」慘爆：快賠一台小牛

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因為當時新冠肺炎疫情剛爆發，Joeman認為股市一定會大暴跌，「你不知道他會Q1嘛」，當時心想有賺就趕快先撤短線，還沾沾自喜認爲自己是股神，「我再也不用做YouTuber了，你們這些黑粉幹嘛賺你們的錢，我就買賣台積電就好了，我就做波段」。
Joeman繼續說道，沒想到最後根本沒有波段，台積電的股價一路往上衝，「你知道那時候台積電還漲停欸，這麼大權值股還漲停欸」，而因為他認為台積電是一間非常誠實的公司，說會成長就會成長，股價也應該能穩定成長到800、1000元，因此從開始從600多元「All in」，最後現在台積電股價為510元左右。
Joeman指出，現在就打算將股票放著不賣，但已經不會每天打開損益試算，因為一看就是心痛的滋味，也總結自己這樣下來約賠了好幾百萬，「應該快賠掉 一台小牛了」，也無奈嘆：「各位只要台積電買低於600塊的，你們都贏我，然後我們都不會撤場，我現在還在裡面。」
消息一出，網友們全笑翻留言，「笑死，九man變韭man」、「感謝韭MAN信心加持，繼續歐印台積電」、「感謝Joeman當GG的支撐，可以讓我奈米買XD」、「我邊吃著韭菜水餃邊看這段影片，舒服」、「我終於有一件事贏過九妹了」、「韭man表示不要消費我的傷心事～痛啊」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。