全家「隱藏服務」躲2年被抖出！眾人愣爆：連店員都不知
台灣超商密集度非常高，往往一條街上就有各種不同品牌的超商，而每間超商都會祭出不同的特色來吸引客人。近日，就有網友分享去全家使用「0元包裹APP條碼取貨」的服務，結果多次遇到連店員都不知道的情況，讓她好奇「到底還有多少店員不知道有這個功能！」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我自己習慣在全家取貨，但每次都要從錢包裡拿身分證出來覺得很麻煩，所以全家一推出0元包裹APP條碼取貨的時候我就去用了，起碼已經是2年多前，但我實測後，我到處碰壁，幾乎每個店員都不知道有這個消息，一直堅持要看我的證件，當時想說應該是政策剛開始，沒那麼快普及，但今年去取貨時，還是有70%機率遇到店員堅持要看我證件的......」。
「之前還有被店員惹到超火大，跑去客訴，如果店員都不知道，乾脆不要出APP這樣的服務，就不會有爭議問題，前天去取貨時又遇到鬼打牆店員，硬要看證件，結果店長現身後直接說『刷這個可以』，店員才乖乖刷條碼拿貨，到底全家店員有多少人不知道這個功能......」。
貼文一出，網友紛紛回應「＝＝真的欸，很多店員都不知道」、「很多都免洗店員，店長也不會全教，遇一件事講一件」、「很多都做不久，遇到一件教一件啊，都推出兩年了，店員還能不知道」、「我也是！上次去取貨用APP刷，硬要看證件.....」、「那我碰到好店員，APP條碼取貨還是他教我的....感恩....」、「所以我都固定去相同的店家，久而久之店長跟店員幾乎都認得，就不會有這問題」。
事實上，網友所稱的該功能，是全家在2020年7月所推出，由於超商取貨只要是0元包裹，為了確認取貨人身分，通常都會要求查看證件，但全家為了便民，推出APP刷取貨條碼的功能，民眾下載APP後，登入會員點擊頁面「包裹」選項，接著點選「顯示快速取貨條碼」就能給店員刷條碼取貨，完全不需要核對證件，但服務推出兩年多仍有店員不太熟悉，引起顧客有些困惑，掀起話題。（編輯：張嘉哲）