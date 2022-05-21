蔡阿嘎還要生！37歲決定「凍胚胎」 自嘲精蟲活力剩8％
知名YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯婚後育有蔡桃貴、蔡波能兩個孩子，一家人的生活日常受到許多粉絲喜愛，更敲碗兩人生第三胎，對此夫妻倆雖然不排斥，但強調現階段由於工作暫時無法再生，更在深思熟慮後決定要「凍胚胎」，替未來打算，將過程拍成影片上傳後也引發熱議。
蔡阿嘎頻道近日更新影片，片中他表示，除了生活、工作較繁忙外，自己年紀將近40歲，5年前檢查精子活動力為38%，更自嘲「搞不好現在剩下8%」，加上二伯婦科狀況也不是很好，這才讓兩人有「凍胚胎」的念頭，或許等到蔡桃貴、蔡波能長大後，兩人會覺得孤單，在考慮第三胎的事宜。
蔡阿嘎也解釋，「凍胚胎」與凍精、凍卵不太一樣，是先把精子注入卵子，將健康的「受精卵」凍起來，於是兩人就到醫院做了超音波、抽血、取精等步驟，藉此確認身體機能、器官和基因狀態，而結果顯示，雖然蔡阿嘎有膽固醇過高，二伯有類似「多囊性卵巢症候群」的情況，但夫妻倆的身體狀態都還算不錯，只要維持健康飲食和作息，之後就能取卵子和精子。
影片釋出後，網友們也紛紛湧入留言區「能夠紀錄這凍結的過程，將來不管要不要再生，都是很棒的一段回憶」、「果然是前衛的創作者，這樣的話題幾乎沒人拍」、「這樣的影片能夠幫助很多在考慮跟有疑慮的人有更多資訊」、「辛苦二伯了！天下的媽媽都很偉大」、「很棒的內容，很適合拿來做健康教育教學」、「女生會比較辛苦很多，二伯加油，期待下部影片」。（編輯：張志浩）