麥當勞薯條冷掉有救了？「2招」秒復活 眾驚：不早點說
麥當勞時不時復刻的產品以及推出新品，成為不少老饕的最愛，也是台灣速食業龍頭，不過，雖然麥當勞主打的薯條非常好吃，但也有不少網友吐槽「冷掉的麥當勞薯條根本不能吃」，時常在網路掀起話題，甚至被封為是「麥當勞最尷尬的食物」，新鮮出爐堪稱最頂，冷掉卻食不下嚥。近日，就有網友分享自己獨門的「麥當勞薯條復活法」，引起熱議。
一名網友在Tik Tok貼文表示「麥當勞的薯條冷掉了應該怎麼辦？」只見貼出的影片，他透露每次麥當勞薯條買完回家之後總是會有冷掉變得不好吃的問題，於是他嘗試了「吹風機起死回生法」，利用麥當勞給予的紙袋，將冷掉的麥當勞薯條倒入紙袋之後，接著拿吹風機吹三分鐘，結果吃起來反而變得不油膩而且也跟原本一樣好吃，讓他非常驚艷。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇！又學到一招」、「麥當勞的薯條得救了」、「還沒有試過欸，改天試試看」而也有人開玩笑表示「現在麥當勞薯條還是有點缺貨哈哈哈哈」、「那買不到麥當勞薯條怎麼測試哈哈」、「氣炸鍋不是就很好用了哈哈」、「還行啦，麥當勞薯條冷掉我還覺得不錯」。
事實上，除了吹風機起死回生法之外，過去也有日本男星瀬戸弘司也曾拍攝YouTube影片，表示因為點了太多套餐，沒想到薯條吃太慢放太久變得又冷又軟，但在弟弟拿去廚房「炒一下」之後，竟然又變回超好吃的口感，教學大家如何復活麥當勞冷掉的薯條，影片觀看超過240萬人，不少網友直呼「終於得救了呀！」、「怎麼沒有早點說呢www錯過好多冷掉的薯條」。（編輯：張嘉哲）