不死鳥殞落？統神帳號遭停權！開噴Twitch「不爽就告我」
名實況主亞洲統神（張嘉航）和哥哥國動（張葦航）吵到不可開交，更被哥哥揚言要當成陌生人，從此不相往來，震撼整個實況圈。怎料，繼哥哥被Twitch停權後，統神也跟上腳步，同樣遭到懲罰停權「禁止開台1天」。
統神今（21）日早上在臉書發文，「恭喜！不受控制的仇恨言論，好了啦twitch，仇恨言論還有受不受控制的喔，這麼Ｘ喔！Vod幾分幾秒？那一句？好了啦。」最後似乎還對官方以及不滿他的網友們嗆聲「不爽直接台灣法院告我啦！好啦，今天阿航之聲我們紅色學校見囉」。
據了解，現今Twitch直播平台規範嚴謹，實況主只要被檢舉實況內容有「仇恨行為」、「暴力血腥」等，甚至是公然遊戲作弊，帳號就有可能遭到官方停權（網路俗稱BAN）1天、3天、7天，甚至可能「永久」，也就意味著不能開台賺取收入。例如，南韓名實況主企鵝妹，就曾因為直播闖紅燈就被檢舉，遭到停權3天，對收入造成不小的影響。
由於統神多年來就以嗆辣的風格直播而聞名，雖然曾為他帶來許多麻煩，但帳號都平安無事，而這次似乎是因為和哥哥吵架，引起部分網友的不滿而遭到檢舉才會停權，詳細情況仍不得而知。
大家紛紛嘲笑，「張家三兄弟都在yt群聚」、「全新企劃，張家兄弟在YT」、「封鎖別人圖奇然後說不小心按到」、「跟哥哥一起去紅色學校上學嘍」、「不死鳥隕落了」（編輯：詹鎰睿）