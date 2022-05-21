騎機車「恐怖危機」一堆人忽視？車行師傅怕爆：會出人命
機車在台灣數量多、密度高，也因此民眾對「機車行」的需求相當高，街上各處都能看見機車行林立，不過有師傅卻分享，有客人因輪胎漏氣找他檢查，結果打氣頭接上去不到2秒瞬間爆胎，害他差點失明，因而發文呼籲民眾「到機車行請盡量遠離工作檯」，貼文掀起熱議。
一名機車行師傅臉書社團「爆料公社」發文表示，最近一位車主將機車牽來表示輪胎漏氣，原PO先確認過輪胎外觀都正常後，就拿著打氣頭上前檢查，怎料機器一接觸輪胎，不到2秒就發生爆胎，最接近機車的師傅首當其衝，一旁站在工作檯旁的車主也遭受波及。
對於突如其來的意外，原PO強調「不要問我舊輪胎是什麼廠牌，主要是因為車主輪胎沒氣硬騎，才會導致胎壁變薄，只是要提醒大家，以後到機車行，除非技師有需要當面解說車輛問題，不然就請遠離工作台！」
貼文曝光後吸引許多網友前來討論，「輪胎沒氣硬騎，磨的不是胎紋，磨的是裡面的胎壁，磨到都橡膠粉，打氣炸開算命大，打氣好騎出去才爆就可怕了」、「無胎壓還硬騎，導致胎壁磨到變薄，就算新胎沒有氣這樣騎，打氣一樣炸開」、「輪胎應該早就沒氣很久，破掉的輪胎位置應該是摺痕」、「爆胎掉出一堆粉屑，專業的看就知道長期失壓騎乘，胎壁壓扁導致橡膠對折摩擦鋼絲斷裂，機車很多人都不注重」。
此外，也不少同業留言「我也是修車的，修汽車的時候常常有客人，喜歡待在自己車子底下，這樣真的很危險」、「通常在我店裡看到沒有胎紋，或胎紋太薄以及龜裂，通常都不幫忙打氣，保護彼此」、「建議工作戴個護目鏡，我修車時差點傷到眼睛」、「很多人都覺得機車行賺很大，但其實我們是專業的人士，最貴的本來就是人工」。（編輯：張志浩）