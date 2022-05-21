熊貓外送員「全身黑」他煞到！同行一看讚爆：這才是敬業
為了增添外送樂趣，以及吸引民眾目光，不少外送員都會在外型上發揮創意打扮自己，而近日就有網友騎車撞見，一名熊貓外送員竟然西裝筆挺的跑單，讓他深感佩服，「這才是敬業」。
臉書社團「爆廢公社」，一名網友PO出照片狂讚「身為一位專業的外送員，也要懂得體面，這才是敬業」。只見一位熊貓外送員，竟然穿著帥氣西裝出來執行任務，而且還是訂製的，就連皮鞋、襪子都相當專業，看來價值不斐，難怪會讓原PO忍不住分享。
照片一出，大家紛紛留言，「是因為他重視這份工作」、「真的很有才 後面架子是冰箱的架子」、「自己尊重自己的行業～別人也才會尊重你」、「這應該是業務下班之後跑外送吧」、「如此吃苦耐勞的人值得敬佩讚賞」。
但也有同行不忍指出，「很可惜不合規定被檢舉今天廣告費，飛了」、「沒有兩件廣告單位可以檢舉停權一個禮拜」、「沒有熊貓安全帽或者制服，這傢伙要被老貓檢舉扣廣告費了」、「沒有熊貓安全帽或熊貓制服，不合格啊？」
據了解，熊貓FoodPanda平台2022年新制，只要外送員在外送期間穿戴FoodPanta的專屬裝備就可多賺取每單5%的廣告費，除了必備的熊貓大保溫箱以外，安全帽、長短袖制服或外套擇一即可。（編輯：詹鎰睿）