交友APP約妹！他自爆「我住信義區」慘被已讀 真相曝光
現今交友方式愈來愈多種，不少單身男女都會下載交友軟體，藉此認識新朋友或是尋找心儀的另一伴；對此，就有一名男網友發文，表示他在交友軟體上和一個妹子原本要約出來吃飯，而他也自爆「住信義區」，但下秒卻被已讀，而真相曝光後，也掀起熱議。
該名網友在PTT以「住信義區錯了嗎？」為題發文，表示最近跟一個妹子在交友軟體上面聊，聊了兩個小時聊得還不錯，就說好晚上出來吃飯，「她問我住哪，我說信義區，她說她在松山大概15分鐘後可以到忠孝復興，我說我可能要一小時」。
妹子就問「為何101那到忠孝復興要這麼久」，原PO這時才說「是基隆的信義區」，結果對方後來就說因為家裡臨時有事，要改天再約，「今天早上傳訊息給她到現在還沒回我，請問住信義區怎麼了嗎」？
貼文一出，許多網友笑翻，「乾，笑死」、「基隆還有中正跟中山區呢！都是蛋黃區」、「廢到笑」、「你就說少打一個字，是基隆路的信義區，一定馬上又會回訊」、「基隆信義區很棒啊！有2088到捷運市府站很快」、「你這梗，我小孩還沒出生我就聽過了，目前7歲」。
另外，也有不少網友紛紛歪樓，「我住大安區，台中大安區」、「下一篇，南投信義鄉」、「我住東區，台南東區XDD」、「乾脆說住仁愛路-嘉義好了」、「我住在忠孝東路上，汐止那邊的」、「我在大安路有2000坪土地，宜蘭員山鄉」、「還好我家離林口信義路很近」。（編輯：郭佩蓉）