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林襄E級上圍寫真夯爆！網揪疑點圍剿　封胸女神空降打趴

▲林襄寫真書《與你襄愛》近日推出，清純可愛展露好身材，擄獲不少粉絲的心。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄寫真書《與你襄愛》近日推出，清純可愛展露好身材，擄獲不少粉絲的心。（圖／莉奈文創提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 15:19:25

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄因為長相甜美，擁有E級好身材，擄獲許多粉絲的心，才剛進球團一年多，人氣竄升非常快。不過人紅是非多，近日在Dcard上，突然就出現多篇討論女神林襄相關貼文，除了整形對比照被瘋傳之外，日前發起的「與你襄愛Q&A」也被發現說詞與現在風格有所出入，甚至有網友翻出7個月前，林襄在YouTube上的QA自爆想去做「縮胸手術」，突然引起一陣熱烈迴響。

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林襄在2021年推出《與你襄遇》寫真書之後，賣破萬本相當暢銷，今年打鐵趁熱，和台灣知名女攝影師莉奈再度合作，量身訂做拍攝第二本寫真書《與你襄愛》，在5月20日上市，由於書末放出消息，表示會收藏第一本寫真因為尺度太大的未出作品，要給粉絲大驚喜，才剛推出就掀起巨大討論。

▲林襄穿著粉綠色比基尼，清新又可愛。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄穿著粉綠色比基尼，清新又可愛。（圖／莉奈文創提供）
而就有網友在「Dcard」上貼文指出，有粉絲提問林襄「一直說不想靠身體賺錢，結果拍寫真要大家來買，是在嘲諷自己？」林襄則回應「一直很想針對這部分跟大家做回應，其實我從來沒說過這句話，也沒說過「不想靠奶當花瓶」，我想傳達的是，謝謝你們因為身材注意到我，想讓大家更認識除了身材以外的地方，在舞蹈方面一直有增進自己，也希望日後在其他作品上與大家相見」但該QA回答疑似已經因為時效已過消失。

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▲林襄回應網友一段話，引起熱烈討論。（圖/Dcard）
不少網友看完後指出「明明之前還說不想大家只注意身材，希望注意自己的『內涵』的啊....」、「之前是她自己說要去做縮胸手術的啊.....不想靠身材紅的話，那就封奶吧，做出來給大家看也比較沒話講」、「個人認為靠身材紅就算了，畢竟本來就很多人是因為外貌優勢被注意，只是她明明知道自己就是胸大，也一直露，照片寫真都是以露胸為主，還在自己影片裡講要做縮胸手術，說不想讓別人只注意到胸部之類的話，本來對她無感都覺得無言吧」、「維持這種設定其實也沒人會說什麼，畢竟漂亮身材好誰不愛，但總不能又想享受自己身材外貌帶來的紅利，又想說自己不是因為身材紅吧？

▲林襄是樂天女孩人氣成員，IG粉絲超過107萬。（圖／林襄臉書）
▲林襄是樂天女孩人氣成員，IG粉絲超過百萬。（圖／林襄臉書）
也有網友翻出林襄在YouTube去年10月QA影片中，當被問到「對於自己現在的評價是如何？」林襄回答「加入這行就是很幸運，然後也遇到很多貴人，如果是對於我現在自己的評價呢，我真的是很希望自己可以胸部小一點，我發現只要胸部一大，大家眼睛只會Focus在你的胸部上面，所以我真的非常想要去做一些縮胸手術之類的」讓經紀人開玩笑表示「那各位女粉，可以去攻擊她一下」於是不少網友認為既然林襄不想讓大家都只注意到自己的身材，但又接連推出寫真，讓不少人霧煞煞。

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▲林襄曾經說自己想要去做一些縮胸手術之類的，因為胸部只要一大，大家都會Focus在胸部上面。（圖/林襄YT）
也有不少網友建議，如果要說封奶最佳典範可以參考「郭書瑤」，「真正的封奶讓大家看內涵典範！唯一支持郭書瑤」、「豆花妹人家現在也是主持嚇嚇叫啊！誰還在露啊」、「郭書瑤真的厲害！從去演戲之後風格整個都變了，可以去看她IG，完全沒再露了」、「現在的瑤瑤好美，越來越漂亮」、「安心亞也是，現在衣服也都穿回來了」、「瑤瑤真的推爆，從剛出道到現在一步步讓大家看見她的用心」、「小時候對瑤瑤只記得殺很大，長大後才知道她收山了，超美」。（編輯：張嘉哲）

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▲網友認為郭書瑤轉型成功，讓大家看到內在實力與不同的樣貌。（圖/郭書瑤IG）

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