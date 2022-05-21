12星座「週末運勢」曝光！這位遇破財危機　荷包恐被掏空

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如果你覺得生活中有許多事情來得太快，建議你調整生活步調再出發，在你尚未釐清事情的來龍去脈、甚至還來不及看清楚未來發展之時，注意金錢的使用和破財危機發生，你有可能在一時大意之下，有意外的支出發生。
金牛座
這週是戲劇性的一週，天蠍滿月的影響雖然已經減少，但可能還是引起你心中的情緒，這股沒被平息的情緒有可能發酵成過激的行為，建議你諸惡莫做，眾善奉行，注意金錢和桃花將雙雙迎來危機，請三思而後行以免日後後悔莫及。
雙子座
你的事業發展前景可期，請持續把握你在工作時的衝勁，這會為你日後的日子帶來收穫，但是愛情深陷新歡舊愛的危機中，千萬不要腳踏兩條船，小心弄得一身腥，而新歡舊愛雙雙離開你的身邊，要挽回已經來不及。
巨蟹座
你的人生將進入新高點，事業發展成就跟你的自信心和企圖心成正比，繼續保持這樣的熱情前進，即便現在你還沒看到成果，不過你投入的心力將會感染身邊的人和你一同努力，有錢出錢、有力出力，你的前景指日可待。
獅子座
注意你的婚姻問題或親密關係，和另一半的溝通如果無法避面正面交鋒，請切記當情緒到達沸點時就要喊停，以免接下來用言語互相傷害。事業方面，合夥糾爭再起，事業夥伴彼此勾心鬥角，做人要低調、避免紛爭影響事業。
處女座
或許你正在醞釀關於工作中的轉變，可能想要換工作或是準備跳槽，建議你可以再多問問自己對於現在的工作，是否已經沒有值得你再持續下去的理由，面對心儀的工作也要多三思，切勿因為薪水高就忽略工作內容，不然一段時間之後你又會想換工作。
天秤座
財運有點退步，最近要特別小心財務方面的問題，特別是存放在銀行的存存款、投資的股票、和基金的錢，可能有些虧損，投資之前一定要多看、多聽，也不要一股腦將所有的錢都投入。身上一定要留一點錢周轉，懂得分散風險，為自己留一條退路。
天蠍座
桃花來去一陣風，愛情就是一場鬧劇，喜歡你的人，你不喜歡對方，偏偏要愛上一個像風一樣的戀人，對你忽冷忽熱，你還自我感動。小傻瓜請先好好愛自己，不要急著取悅別人，花若盛開蝴蝶自來。你要睜大眼睛看看身邊愛你的人，你值得更好的人來愛你。
射手座
請跟家人聚聚吧！最近生活的注意力都放在家人、家庭上，平時上班忙碌，早出晚歸，都沒能好好跟家人坐下來聊聊天，週末適合跟家人相聚，不管做什麼事，只要聚在一起心就能溫暖。另外住宅方面，有可能發生搬家問題。合約要看清楚在簽約喔。
魔羯座
適合放空，最近你承受不少來自於生活中金錢、財務、家庭、手足和人際關係的壓力，覺得做人好難，常常搞得自己里外不是人。週末可以去海邊、山里走走，遠離喧囂的城市噪音，能讓你心情平靜不少。人與人的關係真的是一輩子的課題，加油！
水瓶座
適合靜下心來與自己的內心對話，人生即將面臨轉型時刻，近期你會花很多時間思考未來自己的人生課題，你發現人生在順逆境中，所遭遇到的人生課題真的是天差地遠。靜下心用智慧和安靜心去面對外在動蕩的環境與時代。你將走出一條自己的康莊大道。
雙魚座
適合檢視自己的用錢狀況，最近你的生活有些失去狀態，花錢如流水。不妨趁著周末好好檢視一下自己的金錢流向，也可以規劃一下領到薪水先如何分配使用，而不是領到錢就亂花用。另外，最近失眠問題纏身，情緒憂鬱問題再起，睡前半小時不要用3C產品，靜坐冥想10~15分鐘，放鬆身心靈。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。