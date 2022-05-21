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北捷自曝10祕密！千人讀完超驚喜　「運動設施」旅客可用

▲台北捷運粉專分享，10個讓人意外的Point。（示意圖／翻攝台北捷運臉書）
▲台北捷運粉專分享，10個讓人意外的Point。（示意圖／翻攝台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 18:03:00

近期有不少藝人、粉專會分享讓「粉絲很意外的10Point」，此次台北捷運站小編也跟上流行，分享「台北捷運可能讓你很意外的Point」，其中提到捷運北投會館中，多項運動設施，有開放一般旅客使用，以及捷運遺失物排行榜第一名是雨傘，實用又幽默的小秘密，引發千名網友討論點讚。

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▲捷運北投會館提供一般民眾入場使用。（圖／取自《捷運北投會館》）
▲捷運北投會館提供一般民眾入場使用。（圖／取自《捷運北投會館》）
1.捷運公司不是捷運局（捷運局是行政機關、捷運公司是營運單位）

2.悠遊卡的發行是悠遊卡公司，不是台北捷運喔（小編也想要美少女戰士月光權杖悠遊卡，悠遊卡 EasyCard ）

3.捷運員工搭捷運也要付錢啦！（常常被親戚朋友問：阿你們搭捷運免費齁？）

4.兒童新樂園、貓空纜車和台北小巨蛋，都是台北市政府委託北捷經營的喔

5.板南線的英文真的不是Banana line 

6.捷運北投會館其實不專屬於員工，一般旅客也可以使用（有健身房、籃球場等運動設施）

7.捷運族遺失物數量排行榜第1名是雨傘

8.北捷不只開捷運也有賣咖啡，現在還有MetroShop生活捷運站，讓你買到手軟！

9.最多出口的車站是民權西路站，共有10個出口

10.台北市內的台鐵車站中唯一沒有與捷運共構的車站是萬華車站

其中台北捷運北投會館的設施，其實有開放旅客使用，讓不少民眾相當驚喜，根據網站說明，捷運北投會館有游泳池、羽球場、籃球場、健身房、韻律教室、迴力球場、撞球場、桌球場、學員宿舍等。

除了學員宿舍有限制特定對象外，其餘運動設施、教室、體驗營等，開放民眾或企業團體租借、使用，民眾可選擇加入會員後，依會員優惠身分享有購票優惠，或者是用原價購票入場，詳細設施使用的規章，可至官方網站查詢詳情。（編輯：鍾怡婷）

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2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

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