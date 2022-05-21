北捷自曝10祕密！千人讀完超驚喜　「運動設施」旅客可用

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2.悠遊卡的發行是悠遊卡公司，不是台北捷運喔（小編也想要美少女戰士月光權杖悠遊卡，悠遊卡 EasyCard ）
3.捷運員工搭捷運也要付錢啦！（常常被親戚朋友問：阿你們搭捷運免費齁？）
4.兒童新樂園、貓空纜車和台北小巨蛋，都是台北市政府委託北捷經營的喔
5.板南線的英文真的不是Banana line
6.捷運北投會館其實不專屬於員工，一般旅客也可以使用（有健身房、籃球場等運動設施）
7.捷運族遺失物數量排行榜第1名是雨傘
8.北捷不只開捷運也有賣咖啡，現在還有MetroShop生活捷運站，讓你買到手軟！
9.最多出口的車站是民權西路站，共有10個出口
10.台北市內的台鐵車站中唯一沒有與捷運共構的車站是萬華車站
其中台北捷運北投會館的設施，其實有開放旅客使用，讓不少民眾相當驚喜，根據網站說明，捷運北投會館有游泳池、羽球場、籃球場、健身房、韻律教室、迴力球場、撞球場、桌球場、學員宿舍等。
除了學員宿舍有限制特定對象外，其餘運動設施、教室、體驗營等，開放民眾或企業團體租借、使用，民眾可選擇加入會員後，依會員優惠身分享有購票優惠，或者是用原價購票入場，詳細設施使用的規章，可至官方網站查詢詳情。（編輯：鍾怡婷）