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眾量級家寧「遭卡車追撞」！Andy急趕現場　驚悚過程曝光

▲YouTuber「眾量級CROWD」近日挑戰單獨環島，不料家寧卻遇上卡車追撞事故。（圖／《IG＠crowd520》）
▲YouTuber「眾量級CROWD」近日挑戰單獨環島，不料家寧卻遇上卡車追撞事故。（圖／《IG＠crowd520》）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 21:34:13

YouTuber「眾量級CROWD」是由一對情侶檔Andy與家寧共同經營，雖3月傳出疑似分手，但也以甜蜜合照打破分手疑雲，經常膩在一起的兩人，最近更挑戰分開環島，Andy環東台灣、家寧則環南台灣，兩人同時出發，最後相約於墾丁相聚，不料旅行開始的第一天，家寧就發生卡車追撞的車禍，Andy接到電話後立刻前往現場安撫，所幸送醫檢查後已確認並無大概。

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▲家寧環島的第一天，就不幸遇到追撞事故。（圖／翻攝自《眾量級CROWD》YT）
▲家寧環島的第一天，就不幸遇到追撞事故。（圖／翻攝自《眾量級CROWD》YT）
YouTuber「眾量級CROWD」於頻道中分享，兩人決定分開環島的挑戰，一開始家寧打算駕車旅行，最後打消念頭，改搭計程車前往旅遊第一站，沒想到家寧在計程車上剛關掉錄影設備，就遭到卡車大力追撞，讓她當場嚇壞，驚喊「車差點飛到橋下或翻車，三台車直接撞在一起，我剛直接轉一圈」。

Andy接到家寧的求教電話後，除了要她先冷靜下來外，也立刻趕往現場安撫對方，家寧則在男友的陪伴下完成筆錄並就醫，幸好經過腦部斷層檢查後，並沒有太大的問題，也是不幸中的大幸。

▲家寧事後獨自晚餐時，仍然忍不住落淚。
▲家寧事後獨自晚餐時，仍然忍不住落淚。（圖／翻攝自《眾量級CROWD》YT）
家寧事後堅強表示，願意繼續完成單獨環島的行程，但最後自己吃晚飯時，她想到歷經這種生死關頭坦言「其實真的很震撼！」，但又不希望身旁的人過於擔心，自己努力壓抑情緒後，她仍在影片中落下眼淚，讓不少粉絲見狀相當心疼。（編輯：鍾怡婷）


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