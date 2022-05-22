房間牆壁滲水「黑色異物」狂增生！苦主一看驚喊：不妙了
許多人因讀書或工作關係需要租屋，出了狀況也多半要仰賴房東處理。就有租屋妹發現房間牆壁滲水長出「黑色異物」，讓過往苦主一看嚇著回應「不妙了」。
一名租屋妹在臉書《爆怨公社》上貼出房間現況照片，「租屋處的房子，每當暴雨地板都會滲黃色污水，且陸續牆壁長出這不知名的東西…反應給房東，說要來做防水，但好幾個月遲遲未前來，到底誰可以告訴我這是什麼…清掉又會很快長出來，擴增速度超快，整個感覺超噁超可怕，連在自己的家都不能安心」。
而現場畫面一曝光，立刻有不少苦主看出「黑色異物」的真身「很明顯是白蟻的蟻道呀，只要2-3個小時就能築出這樣的長度，因白蟻怕光所以會建設蟻道」「白蟻…木製家具、紙箱要小心，看到白蟻出現通常已經不妙了」、「看這個數量，白蟻可能生很多了，還侵入電源插座，人蟻大戰，即將來臨」、「跟房東說，你的屋子漏水在長白蟻了，看他要不要馬上處理」、「接下來你還會遇到下大雨前你家一堆飛蟻」。
另外也有不少網友看完房間現況後建議「房東不會想解決的，因為這個處理起來層面很廣，費用很高。每年時間一到，就會有成千上萬隻的飛蟻飛出來然後隔天全部變屍體。我知道因為我碰過，房東只會粉飾太平再租給下一個倒霉的人」、「租的話就比較好處理，我會租約到就趕快搬走」、「這房子住了長期人都會生病」。（編輯：潘毅）