家電霸主非日系品牌？「1黑馬」突竄出 網讚：爽用10年
家電是生活必需品，那麼說到家電你會想到什麼品牌呢？就有網友表示，只要講到家電他就會想到日本，豈料最近這幾年「LG」像是黑馬一般突然竄出，也讓他好奇「家電品牌霸主」究竟是誰，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在PTT以「LG現在是家電的王嗎」為題發文，表示之前講到家電就是想到日本的牌子，「結果近幾年，不管是不是業配，LG自己也很爭氣越出越多家電產品，周遭的朋友也都一直買它的家電」，也讓他好奇「現在一想到家電就想到LG嗎」？
貼文一出，不少人大讚LG，「Lg電視很不錯」、「LG是蠻願意投入資金創新的，最近幾年品質也逐漸提升」、「朋友剛買新房，家電全LG的」、「我家LG電視用了10年了，還頭好壯壯」、「之前去美國，飯店一堆用LG家電的」、「LG的家電真的質感跟品質都不錯，用兩年下來沒什麼問題，就看後面耐不耐用了」、「它的空氣清淨機還不錯」、「LG手機真的神，可惜沒了」、「LG現在真的滿強的」、「LG除濕機還蠻好用的」。
也有網友表示，「LG超雷。 真的是雷王」、「沒韓劇加持我想你記不起來這牌子」、「電視很爛，過保就開始一直無故重開機loop」、「晶片比不上SONY」、「電視爛+1」、「電視三年準時壞，爛爆」。
還有人分享自己的愛牌，「我選panasonic」、「三菱才是」、「bosch屌打啦」、「禾聯屌打韓國貨吧」、「家電只選國際牌」、「只買日立國際，誰要韓國貨」、「國際牌吧，市佔大約都3.4成」、「台灣絕對是國際牌才是王」。（編輯：郭佩蓉）