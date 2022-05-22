Netflix酸「買嘸快篩」遭網灌爆！醫：罰300萬就笑不出來

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雖然Netflix時常透過影劇中畫面製作迷因圖，但此次為了宣傳新劇《還有明天》，搭上快篩試劑供不應求的圖文，暗指民眾若未在早上7點就排隊，就會買不到快篩試劑，也引發網友不滿，紛紛湧入貼文開嗆並檢舉，Netflix則立即刪除貼文，但依舊擋不住網友怒火。
對此，陳志金醫師也在臉書粉專發文，表示防疫是嚴肅的，要KUSO就要有冒著公關危機的心理準備，「甚至還會被冠上『造謠』之名，開罰300萬就笑不出來了吧」，他接著說道，現在便利商店到處都可以買到快篩試劑，就算是堅持要買實聯制的排隊人潮也比較消退了吧，「還在用這個哽，時差有點大喔！難道小編不在台灣？網路上已經出現退訂潮了吧」？
而泌尿科醫師高銘鴻也留言「Netflix小編是用撥接嗎？超商的快篩現在多到滿出來啊」，其他網友則表示，「用過時梗還搞到網路炎上影響營運，這根本是一個正常公司難以置信的公關危機，這個小編真的應該被開除」、「今天才剛買實名制快篩，不用排啊」、「上禮拜ㄧ去藥局買實名制快篩沒排隊+1」。（編輯：郭佩蓉）
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