COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Netflix酸「買嘸快篩」遭網灌爆！醫：罰300萬就笑不出來

▲Netflix為宣傳新劇《還有明天》，將片段畫面搭上「永遠買不到快篩的我」做成梗圖，引發各界不滿，被網友灌爆要求道歉。（圖／翻攝自Netflix臉書粉專）
▲Netflix為宣傳新劇《還有明天》，將片段畫面搭上「永遠買不到快篩的我」做成梗圖，引發各界不滿，被網友灌爆要求道歉。（圖／翻攝自Netflix臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 10:57:49

影音串流業者Netflix於20日為宣傳新劇《還有明天》，將片段畫面搭上「永遠買不到快篩的我」做成梗圖，引發各界不滿，被網友灌爆要求道歉，而Netflix也緊急刪文；對此，ICU醫師陳志金也表示，「難道小編不在台灣？開罰300萬就笑不出來了吧」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
Netflix20日以「風吹日曬還是買不到」作為引言，在臉書粉專PO出一段8秒鐘的《還有明天》劇情，而影片內容則是一位男子將小孩抱走，身後則站著一群孩子。Netflix在男子身上標註文字「早上7點開始排隊的人」，而被扛走的小孩則標註「快篩試劑」，留在原地的孩子們則被標註「永遠買不到快篩的我」。

雖然Netflix時常透過影劇中畫面製作迷因圖，但此次為了宣傳新劇《還有明天》，搭上快篩試劑供不應求的圖文，暗指民眾若未在早上7點就排隊，就會買不到快篩試劑，也引發網友不滿，紛紛湧入貼文開嗆並檢舉，Netflix則立即刪除貼文，但依舊擋不住網友怒火。

▲Netflix迷因圖暗指「買不到快篩」　網氣炸出征灌爆臉書。（圖／翻攝自Netflix臉書專頁）
▲Netflix迷因圖暗指「買不到快篩」　網氣炸出征灌爆臉書。（圖／翻攝自Netflix臉書專頁）
對此，陳志金醫師也在臉書粉專發文，表示防疫是嚴肅的，要KUSO就要有冒著公關危機的心理準備，「甚至還會被冠上『造謠』之名，開罰300萬就笑不出來了吧」，他接著說道，現在便利商店到處都可以買到快篩試劑，就算是堅持要買實聯制的排隊人潮也比較消退了吧，「還在用這個哽，時差有點大喔！難道小編不在台灣？網路上已經出現退訂潮了吧」？

▲Netflix為宣傳新劇《還有明天》，將片段畫面搭上「永遠買不到快篩的我」做成梗圖，引發各界不滿。（圖／翻攝自ICU醫師陳志金臉書）
▲Netflix為宣傳新劇《還有明天》，將片段畫面搭上「永遠買不到快篩的我」做成梗圖，引發各界不滿。（圖／翻攝自ICU醫師陳志金臉書）
而泌尿科醫師高銘鴻也留言「Netflix小編是用撥接嗎？超商的快篩現在多到滿出來啊」，其他網友則表示，「用過時梗還搞到網路炎上影響營運，這根本是一個正常公司難以置信的公關危機，這個小編真的應該被開除」、「今天才剛買實名制快篩，不用排啊」、「上禮拜ㄧ去藥局買實名制快篩沒排隊+1」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

燉雞湯只丟乾香菇？媽放「一把」秒喝三碗：最佳防疫料理

50歲護理師「開價8千萬」徵婚！真找到尪：有醫師願交往

絲瓜只會炒薑絲？媽加「1神物」超下飯：鮮甜到湯全喝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀