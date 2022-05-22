店家飲料「噩夢裝袋法」出爐！外送員拿到頭痛：根本害人
台灣現今大多餐廳都有提供外送，讓民眾的選擇更加多元，卻也讓外送員遇到不少鳥事。近日，有外送員抱怨店家的飲料包裝，非常容易在路上爆掉，照片一出，瞬間引起同行共鳴，紛紛直言「老闆根本是出來害人的」。
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，一名外送員PO文抱怨，「老闆阿，拜託你不要在刷新我對包裝的三觀了啊，好歹餐飲業我也闖蕩過，就你這家可以裝成這樣…」原來店家將飲料裝成「塑膠杯蓋裝」而且最後一杯還倒著放，不僅大大提升破掉、翻倒的風險，也讓外送員非常難以攜帶。
難怪會讓原PO氣憤不已，「你如果說是封膜機封膜的飲料就算了我沒話講，你這個用蓋子的還這樣裝，我的天啊，你不如不要裝袋一杯一杯給我，你這樣我到客人那裡灑光了我要怎麼解釋，說我騎太快嗎？不要這樣好嗎，我又沒有搞你，你為什麼要這樣搞我們外送員呢？」。
照片曝光後，同行紛紛留言「沒封膜還倒蓋，給飲料催眠了嗎」、「很多店家的包裝，只適合外帶不適合外送」、「很多店家包裝時根本沒動腦～我也拿過兩杯大杯疊高的，果真到的時候歪了，也溢出來了」、「超怕沒封膜用杯蓋、熱湯紙碗、肯德基飲料戳洞、肉燥飯」、「黏個膠帶畫十字很難嗎！」「這老闆根本出來害人的吧」。（編輯：詹鎰睿）