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Netflix諷買不到快篩！金鐘導演怒退訂　遭PTT打臉：雙標

▲曾拿下金鐘獎的台灣導演楊雅喆，不滿Netflix自製梗圖來嘲諷快篩試劑排隊，並宣布退訂，引發網友熱議。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.02）
▲曾拿下金鐘獎的台灣導演楊雅喆，不滿Netflix自製梗圖來嘲諷快篩試劑排隊，並宣布退訂，引發網友熱議。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.02）

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 13:43:37

台灣知名導演楊雅喆，因不滿影音平台Netflix官方臉書嘲諷「買不到快篩」的梗圖，宣布退訂Netflix，掀起一陣熱議。不過，就有PTT網友翻出楊雅喆的臉書，有好幾篇貼文同樣在分享梗圖來嘲諷政治人物和時事，質疑楊雅喆也在雙標。

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據了解，Netflix昨（21）日在臉書粉專PO出一張使用韓劇「還有明天」的畫面製成梗圖，來嘲諷快篩疫苗要早上七點排隊才買得到。不僅引發網友不滿，就連金鐘導演楊雅喆都忍不住在個人臉書怒轟，「Netflix 還在公然造謠，我退訂了。Bye！」並秀出退訂的照片。

▲楊雅喆不滿Netflix嘲諷快篩排隊，宣布退訂。（圖／Nownews資料照，楊雅喆臉書）
▲楊雅喆不滿Netflix用梗圖嘲諷快篩排隊，憤怒退訂拒看，更痛批是在「造謠」。（圖／Nownews資料照，楊雅喆臉書）
結果網路論壇PTT，就有網友揪出楊雅喆過去在臉書的貼文，同樣也在分享梗圖在嘲諷政治時事，「分享醜化柯文哲的梗圖，只有他們可以醜化別人，說國民黨的歷史不可以忘記，自己又想抹去民進黨快篩排隊的歷史，自己也很愛看虛假梗圖」，並質疑楊雅喆是在雙標「梗圖可以嘲諷過去的事，但是netflix不行」。

網友紛紛看傻，「幻滅。想不到導演政治色彩這麼重」、唉！原來楊導也是這樣」、「已經黑名單他了」、「而且柯文哲那個梗圖還是虛構的，網飛好歹是曾經發生過的事，有夠扯！」、「才退訂，隨時可以續訂好嗎？有種叫網飛退出台灣啊」、「導演的思想真是太跳躍了，可以無情雙標」。（編輯：詹鎰睿）

▲楊雅喆不滿Netflix嘲諷快篩排隊宣布退訂，結果被網友抓包，自己也很愛分享梗圖，質疑是在雙標。（圖／PTT）
▲楊雅喆遭到網友抓包，臉書過去貼文也很愛分享梗圖，質疑是在雙標。（圖／PTT）

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