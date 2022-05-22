Netflix諷買不到快篩！金鐘導演怒退訂 遭PTT打臉：雙標
台灣知名導演楊雅喆，因不滿影音平台Netflix官方臉書嘲諷「買不到快篩」的梗圖，宣布退訂Netflix，掀起一陣熱議。不過，就有PTT網友翻出楊雅喆的臉書，有好幾篇貼文同樣在分享梗圖來嘲諷政治人物和時事，質疑楊雅喆也在雙標。
據了解，Netflix昨（21）日在臉書粉專PO出一張使用韓劇「還有明天」的畫面製成梗圖，來嘲諷快篩疫苗要早上七點排隊才買得到。不僅引發網友不滿，就連金鐘導演楊雅喆都忍不住在個人臉書怒轟，「Netflix 還在公然造謠，我退訂了。Bye！」並秀出退訂的照片。
結果網路論壇PTT，就有網友揪出楊雅喆過去在臉書的貼文，同樣也在分享梗圖在嘲諷政治時事，「分享醜化柯文哲的梗圖，只有他們可以醜化別人，說國民黨的歷史不可以忘記，自己又想抹去民進黨快篩排隊的歷史，自己也很愛看虛假梗圖」，並質疑楊雅喆是在雙標「梗圖可以嘲諷過去的事，但是netflix不行」。
網友紛紛看傻，「幻滅。想不到導演政治色彩這麼重」、唉！原來楊導也是這樣」、「已經黑名單他了」、「而且柯文哲那個梗圖還是虛構的，網飛好歹是曾經發生過的事，有夠扯！」、「才退訂，隨時可以續訂好嗎？有種叫網飛退出台灣啊」、「導演的思想真是太跳躍了，可以無情雙標」。（編輯：詹鎰睿）