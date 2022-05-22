台灣牛肉麵暗藏「1問題」！眾人點過全承認：泡麵強100倍
一碗熱騰騰的牛肉麵，不僅擁有鮮甜湯汁和軟嫩牛肉，搭配上Q彈的麵條，成為不少老饕們喜愛的美食之一。對此，就有網友點出台灣牛肉麵暗藏「1問題」，而引起過來人認同直呼「寧願回家吃泡麵！」
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己近日至某間肉圓店點了一碗牛肉麵享用，卻讓他大失所望，不禁崩潰直呼「只能說不合我味！！牛肉麵是幾塊沒什麼味道的牛肉和牛肚，和一顆…貢丸？然後湯大概是加水稀釋10倍的感覺！」甚至強調「7-11的味味一品牛肉麵都比這個好吃100倍！」最後還附上餐點照片。
貼文一出，馬上引起超過千人按讚，紛紛留言直呼「這種看照片就知道。不用吃」、「牛肉麵用陽春麵不好吃，要就拉麵、家常或刀削」、「要贏過台灣泡麵的也不多」、「這個湯頭看起來就好沒有味道…」、「先不說好不好吃，光賣相就輸慘了」、「牛肉麵這種東西...感覺和義大利麵差不多氾濫，好吃的沒幾間」、「看這樣子感覺就...寧願回家吃泡麵」。
其中也有內行點出非專賣店所販賣的牛肉麵，通常踩雷機率相當大，直嘆「真的要吃，還是去專門店比較好～因為那可能不是他們的主要菜單」、「本來就不是賣牛肉麵的商家，硬加上去」、「肉圓店賣牛肉麵，賣的東西太雜了，多才多藝藝不精，專攻一藝可成名」；但也有人抱持不同看法，認為「不過那個麵條看起來是我喜歡的」、「肉圓店吃牛肉麵，有事嗎？」（編輯：陳雅雲）