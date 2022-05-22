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Netflix爆退訂潮？她揭「真實慘況」　網嘆出包只是稻草

▲財經網美胡采蘋則認為，Netflix是真的退步了，才會掀起一波退訂潮。（示意圖／翻攝pixabay）
▲財經網美胡采蘋則認為，Netflix是真的退步了，才會掀起一波退訂潮。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 14:53:57

影音平台Netflix，昨（21）日在官方臉書上PO出一張梗圖，來嘲諷過去快篩試劑的排隊現象，遭到網友們罵翻，就連金鐘導演楊雅喆都宣布退訂拒看，再加上Netflix也要開鍘「寄生帳戶」，掀起不小的退訂潮。對此，財經網美胡采蘋就指出，退訂潮的真正原因，意外獲得大家點頭認同。

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財經網美胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文分享，「認真說，Netflix會因為快篩之亂而被果斷退訂，我覺得還是因為他已經快變韓劇台，越來越不好看了，如果現在有什麼冰與火之歌還是王冠正在on檔熱映，應該大家會假裝沒看見，或是去嗆嗆小編就算了。」

她認為，之所以會爆發退訂潮，是Netflix真的退步了，「不然你看那麼多人都在罵臉書，還是天天上臉書，詛咒克柏，就是不卸載（移除），包括我自己。」

▲台灣人為何愛看韓劇勝過日劇？（圖／翻攝Netflix影音網站）
▲胡采蘋點出，韓劇越來越多的問題，成為退訂潮的主要原因。（圖／翻攝Netflix影音網站）
貼文曝光後，不少網友認同，「它不是變韓劇台，是陸劇台好嗎？一大堆配音劇包括卡通都是，超煩！」「真的，陸韓劇綜合台」、「真的，Netflix為何這麼多韓劇，我花錢買不是為了要看韓劇的啊」、「Netflix的卡通配音幾乎都是中國腔，家裡孩子竟然跟我說這樣比較好聽，嚇得我約到即退！」

也有人表示，「美劇真的越來越少，出這個包只是稻草而已」、「就變爛又剛好出包」、「Netflix本來已經變成我老婆的韓劇台，但現在靠《人民公僕》讓我扳回一城」、「Netflix有一種營運績效出問題，開始胡亂抓藥方的氛圍」、「等我追完該看的，我也差不多要退了」。（編輯：詹鎰睿）

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