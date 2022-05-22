COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

春水堂最強不是珍奶！「3低調神品」老饕狂讚：每去必吃

▲原PO分享他到春水堂用餐的經驗與美味的品項，貼文一出，老饕全讚「3低調神品」直呼「必吃」。（示意圖／翻攝自春水堂臉書）
▲原PO分享他到春水堂用餐的經驗與美味的品項，貼文一出，老饕全讚「3低調神品」直呼「必吃」。（示意圖／翻攝自春水堂臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 14:46:58

宣稱研發出「珍珠奶茶」的台灣知名茶館「春水堂」是不少老饕的最愛，對此，就有一名網友分享他到春水堂用餐的經驗與美味的品項，不過，春水堂最神品項難道不是珍奶嗎？貼文一出，老饕全喊「3低調神品」，紛紛大讚「必吃」、「真的超好吃」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在社群平台《Dcard》上以「一個人吃春水堂」為題發文，表示在他的印象中只有國小和家人一起吃過一次，後來就再也沒有吃過春水堂，「前兩天聽朋友說功夫麵很好吃，今天就來吃一下」。

原PO接著分享自己到春水堂點的品項，首先是「功夫麵+滷蛋+特製辣醬」，加辣醬超級好吃，「我其實不是愛吃滷蛋的人，但乾麵會很喜歡把蛋黃喇在一起吃」；第二「黃金香酥雞」，因為很多網友推薦才點的，「個人覺得價格不太美麗， 一開始吃下去真的會驚艷到，外皮酥脆、不厚，雞肉本身是有汁的，但一個人吃掉一盤…有點膩」。

第三「紅心芭樂檸檬綠茶」，原本一直在猶豫要不要點珍奶，但原PO不愛吃麵還要咬珍珠，於是就點了一杯沒喝過的飲料，「一開始喝下去是檸檬的酸，後面就是很濃的芭樂味，我覺得很好喝，下次來吃，大概是發薪水後了吧」。

▲原PO分享他到春水堂用餐的經驗與美味的品項，貼文一出，老饕全讚「3低調神品」直呼「必吃」。（圖／翻攝春水堂官網）
▲原PO分享他到春水堂用餐的經驗與美味的品項，貼文一出，老饕全讚「3低調神品」直呼「必吃」。（圖／翻攝春水堂官網）
貼文一出，掀起熱議，「之前都吃xo牛肉醬拌麵、香酥雞、蘿蔔糕、珍珠奶茶微微，偶爾會多點蝦仁燒賣、麻辣豆腐（現在好像沒了）每次一個人吃都差不多550」、「御品牛肉麵也好吃」、「超好吃的，珍奶也很讚」、「個人最喜歡炸饅頭，但很久沒吃了」、「我都吃牛肉麵+鳳爪+米血+珍珠紅豆鮮奶茶，超讚」、「香酥雞無敵好吃」、「推豆漿擔擔麵，真的好好吃」。

其中，「功夫麵」、「蘿蔔糕」和「滷味（豆乾、米血）」受到最多網友推薦，「蘿蔔糕一定要吃的啦」、「牛肉麵、蘿蔔糕、招牌滷味好吃」、「蘿蔔糕真的讚啦」、「功夫麵很好吃可是真的小不拉機的」、「功夫麵以前每次去必吃」「春水堂的蘿蔔糕超級推薦，我每次都跟男友點一碗御品牛肉麵和一份蘿蔔糕再一個青菜，剛剛好」、「春水堂必吃：功夫麵、蘿蔔糕、炸饅頭和茶香米血」、「功夫麵很貴，但我沒有吃過比它更好吃的乾麵了… 覺得那個麵有點Q黏超好吃…」、「燒賣跟蘿蔔糕還有豆乾米血可以點」。

但也有網友認為，「功夫麵這價格，我寧願隨便找間麵店吃個乾麵，CP值還比較高」、「之前超愛吃春水堂，自從功夫麵漲到一個爆炸後，就再也沒去吃了…… 味道也不是說特別讓人印象深刻」、「好盤」。（編輯：郭佩蓉）

燉雞湯只丟乾香菇？媽放「一把」秒喝三碗：最佳防疫料理

絲瓜只會炒薑絲？媽加「1神物」超下飯：鮮甜到湯全喝光

拿坡里最強不是炸雞！「低調神物」老饕全點頭：比較好吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀