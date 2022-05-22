春水堂最強不是珍奶！「3低調神品」老饕狂讚：每去必吃

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原PO接著分享自己到春水堂點的品項，首先是「功夫麵+滷蛋+特製辣醬」，加辣醬超級好吃，「我其實不是愛吃滷蛋的人，但乾麵會很喜歡把蛋黃喇在一起吃」；第二「黃金香酥雞」，因為很多網友推薦才點的，「個人覺得價格不太美麗， 一開始吃下去真的會驚艷到，外皮酥脆、不厚，雞肉本身是有汁的，但一個人吃掉一盤…有點膩」。
第三「紅心芭樂檸檬綠茶」，原本一直在猶豫要不要點珍奶，但原PO不愛吃麵還要咬珍珠，於是就點了一杯沒喝過的飲料，「一開始喝下去是檸檬的酸，後面就是很濃的芭樂味，我覺得很好喝，下次來吃，大概是發薪水後了吧」。
貼文一出，掀起熱議，「之前都吃xo牛肉醬拌麵、香酥雞、蘿蔔糕、珍珠奶茶微微，偶爾會多點蝦仁燒賣、麻辣豆腐（現在好像沒了）每次一個人吃都差不多550」、「御品牛肉麵也好吃」、「超好吃的，珍奶也很讚」、「個人最喜歡炸饅頭，但很久沒吃了」、「我都吃牛肉麵+鳳爪+米血+珍珠紅豆鮮奶茶，超讚」、「香酥雞無敵好吃」、「推豆漿擔擔麵，真的好好吃」。
其中，「功夫麵」、「蘿蔔糕」和「滷味（豆乾、米血）」受到最多網友推薦，「蘿蔔糕一定要吃的啦」、「牛肉麵、蘿蔔糕、招牌滷味好吃」、「蘿蔔糕真的讚啦」、「功夫麵很好吃可是真的小不拉機的」、「功夫麵以前每次去必吃」「春水堂的蘿蔔糕超級推薦，我每次都跟男友點一碗御品牛肉麵和一份蘿蔔糕再一個青菜，剛剛好」、「春水堂必吃：功夫麵、蘿蔔糕、炸饅頭和茶香米血」、「功夫麵很貴，但我沒有吃過比它更好吃的乾麵了… 覺得那個麵有點Q黏超好吃…」、「燒賣跟蘿蔔糕還有豆乾米血可以點」。
但也有網友認為，「功夫麵這價格，我寧願隨便找間麵店吃個乾麵，CP值還比較高」、「之前超愛吃春水堂，自從功夫麵漲到一個爆炸後，就再也沒去吃了…… 味道也不是說特別讓人印象深刻」、「好盤」。（編輯：郭佩蓉）