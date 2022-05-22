防疫做滿？他鋪150張鈔票「酒精消毒」　專家：別亂用

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照片一曝光，網友們紛紛狂虧：「原來是炫富啊！我還以為是有多怕病毒咧。」、「不行太髒了，我幫你拿去丟」、「強迫症齁」、「那些都濕了…壞了，全部50收」、「直接丟洗衣機比較快」、「消毒完後 再拿去換沒消毒的回來繼續消毒，才叫誇張」、「都交給我吧，我百毒不侵」，另外還有網友笑說：「原來排成這樣像小時候抽糖果的牌子」。
不過也有網友建議：「我都拿藍光噴霧槍，全噴 75%酒精（這樣才不用，遇到大範圍 就一直按壓噴頭）等15秒後再翻面，繼續全噴接著等風乾即可收好」、「其實可以用紫外線燈照射殺菌，不過要等」、「買個UV 燈照一下就行了不是嗎」、「不過在外我幾乎都是用行動支付，減少接觸，感覺還挺方便的」、「你知道有種東西叫行動支付嗎」、「信用卡跟電子支付超方便」。
事實上過去央行也分享過正確的券幣消毒方法：鈔券正確消毒方法是照紫外線燈，有些人用微波爐加熱、烤箱、電鍋加溫、以漂白水浸泡等都是錯誤方法。而硬幣的正確消毒的正確方法則是可以用75%酒精、消毒水、以溫和肥皂水搓洗靜置。微波爐加熱或是漂白水浸泡是錯誤的消毒方法，加熱還恐有致災的風險，但最重要的還是要做好個人衛生管理，少去人多的場所並配戴口罩、勤洗手，才能有效防止病毒傳染。（編輯：陳珮瑜）