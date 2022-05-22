COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全球最愛用表情符號是「它」！台灣愛用紅色愛心排第2

▲全球Emoji表情符號最新調查報告出爐 ，第1名使用率是「這符號」。（示意圖／取自unsplash）
▲全球Emoji表情符號最新調查報告出爐 ，第1名使用率是「這符號」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 23:42:44

現在因為3C產品相當普及，人們可以隨時隨地傳送各種訊息，連帶著在訊息中總是會夾帶一些表情符號，讓語意更加生動活潑。不過你知道全球最多人使用的表情符號是哪一個嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據國外網站《Crossword-Solver》的調查報告顯示，以Twitter作為檢索將2月份帶有地理位置標記的900萬則貼文作為調常樣本，再以推文中第1個出現的Emoji表情符號為基準，發現「喜極而泣」一共有75個國家最常使用，使用頻率躍居全球第一名！

▲根據調查報告顯示，全球有75個國家最愛使用「喜極而泣」的符號，排行第1名。（圖／翻攝自Crossword-Solver）
▲根據調查報告顯示，全球有75個國家最愛使用「喜極而泣」的符號，排行第1名。（圖／翻攝自Crossword-Solver）
而台灣民眾最喜歡使用的則是「紅色愛心」，則是以19%的幅度落後給第1名的「喜極而泣」排行第2，而第3名則是「笑到歪頭」。而Crossword-Solver也進一步分析，各國家的網友也會因為風俗民情、語言文化以及當時的流行趨勢等因素，反映出Emoji表情符號的使用率，像是沙烏地阿拉伯的民眾最常用的也是愛心符號，不過卻是「白色愛心」，因為在社群平台濫用紅色愛心的舉動，在當地法令可構成性騷擾罪，恐有觸法的疑慮，因此沙烏地阿拉伯成為世界上唯一一個最常使用白色愛心的國家。

▲台灣最愛用的「紅色愛心」則是排名第2。（圖／翻攝自Crossword-Solver）
▲台灣最愛用的「紅色愛心」則是排名第2。（圖／翻攝自Crossword-Solver）
另外國旗圖案也是相當常用的Emoji，尤其在歐洲51個國家之中，有19個國家最喜歡使用國旗符號，特別在俄烏戰爭爆發以後，許多網友都紛紛使用國旗力挺烏克蘭。而亞洲的日本則有更豐富的選擇，例如糰子串以及鬼惡魔等等。（編輯：陳珮瑜）

同事打字常有「1符號」！時代眼淚爆共鳴：年長者很愛用

全麥吐司失蹤找整上午！網見「真兇」笑炸：保護色太強大

防疫做滿？他鋪150張鈔票「酒精消毒」　專家：別亂用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀