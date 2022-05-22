全球最愛用表情符號是「它」！台灣愛用紅色愛心排第2
現在因為3C產品相當普及，人們可以隨時隨地傳送各種訊息，連帶著在訊息中總是會夾帶一些表情符號，讓語意更加生動活潑。不過你知道全球最多人使用的表情符號是哪一個嗎？
根據國外網站《Crossword-Solver》的調查報告顯示，以Twitter作為檢索將2月份帶有地理位置標記的900萬則貼文作為調常樣本，再以推文中第1個出現的Emoji表情符號為基準，發現「喜極而泣」一共有75個國家最常使用，使用頻率躍居全球第一名！
而台灣民眾最喜歡使用的則是「紅色愛心」，則是以19%的幅度落後給第1名的「喜極而泣」排行第2，而第3名則是「笑到歪頭」。而Crossword-Solver也進一步分析，各國家的網友也會因為風俗民情、語言文化以及當時的流行趨勢等因素，反映出Emoji表情符號的使用率，像是沙烏地阿拉伯的民眾最常用的也是愛心符號，不過卻是「白色愛心」，因為在社群平台濫用紅色愛心的舉動，在當地法令可構成性騷擾罪，恐有觸法的疑慮，因此沙烏地阿拉伯成為世界上唯一一個最常使用白色愛心的國家。
另外國旗圖案也是相當常用的Emoji，尤其在歐洲51個國家之中，有19個國家最喜歡使用國旗符號，特別在俄烏戰爭爆發以後，許多網友都紛紛使用國旗力挺烏克蘭。而亞洲的日本則有更豐富的選擇，例如糰子串以及鬼惡魔等等。（編輯：陳珮瑜）