速食店「最尷尬規則」是它！眾吃過全認了：沒一間遵守過
台灣速食業相當興盛，不管是本土的還是從國外進駐，每一間都有其不同的特色餐點，來吸引客人上門，隨著不同的店家，其包含點餐、用餐模式也會有所出入。不過，近日就有網友發現台灣速食店都有個「尷尬的規則」，不僅台灣人幾乎都不遵守，連店家也直接不演了，引發廣大討論。
一名網友在Tik Tok貼文指出「當你想認真分類時，發現打開速食店的垃圾桶卻是同一個垃圾桶」只見貼出的影片，該網友吃完的垃圾準備要分類時，打開一般垃圾的垃圾桶卻發現裡面有瓶罐等回收的物品，而打開回收的垃圾桶則也有一般垃圾，驚人的是當打開兩個蓋子時，裡頭垃圾桶根本就是同一個也沒有分開，讓他懷疑人生表示「那我分類的意義是什麼？」
而事實上，台灣速食業有個共通規則，那就是顧客在內用完畢之後，必須要自行處理垃圾並收餐盤，然而從影片進展來看，即便該網友沒有將兩個垃圾桶打開，也可以發現多數人在丟垃圾時，根本就不按照上頭指示分類，而是隨便亂丟一通；而店家長年飽受分類所苦，逼不得已，乾脆也直接將兩個垃圾桶化作一個，掀起話題。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這真的很尷尬，我每次都看到有人把回收丟到一般垃圾」、「一堆人都直接亂丟啊....一種有幫忙收就不錯的感覺」、「我家這邊的是兩個垃圾桶，只是大家沒在遵守都亂丟」、「看過店員最後把兩邊弄在一起之後，從此再也不分類」、「如果店員也想要弄在一起，那真的就不用分類了」、「麥胞表示客人都沒在分....」、「任何一間都這樣的啊，一堆人不分類的」。（編輯：張嘉哲）