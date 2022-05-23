燒肉只吃屋馬算外行！「神店」低調稱霸10年：CP值超級高
說到台灣燒肉最代表性的店，你會想到哪間？相信有不少人都會回答老乾杯、屋馬等等，雖然屬於高單價位的燒肉店，但每到用餐時段依舊是高朋滿座，沒訂位還吃不到呢！而就有網友討論「有人吃過碳佐麻里嗎？」結果貼文引發熱議，釣出不少老饕大讚，這才是燒肉之王。
原PO在PTT貼文指出「台中的燒烤霸主屋馬，雖然很多鄉民說退步不少，但是沒有訂位子還真的吃不到，台南高雄的燒烤霸主碳佐麻里就不用說了，用餐時刻永遠門口有一堆人，但我是吃過兩次屋馬，碳佐麻里是還沒有吃過，不知道有沒有人兩間都吃過，覺得哪一間比較好吃啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「碳佐絕對CP值更高啊，屋馬價格比較貴」、「屋馬可以吃，但是碳佐是必吃」、「碳佐麻里稱霸南台灣10年有了，真的是CP值超高」、「整體而言是碳佐，但單純想吃肉屋馬也可以」、「碳佐的蒜蝦飯真的好吃」、「碳佐蒜蝦飯堪比屋馬的雞湯，愛吃燒肉這兩間都要吃啦」、「最近才剛去吃屋馬，我個人投碳佐」、「屋馬價位是碳佐的兩倍，論CP當然碳佐贏」、「去過南部玩的人都不一定吃過碳佐勒，真的蠻好吃的」。
事實上，碳佐麻里燒肉創立於民國91年，首店位於台南，其最大特色就是日式極簡的建築，讓不少客人除了吃到燒肉之外，也能拍照打卡，原本僅有台南獨有吃得到，後來又在高雄開設門市，也是廣受好評，如果說台中燒肉經典是屋馬，那麼南台灣燒肉霸主說是碳佐麻里，絕對當之無愧。（編輯：張嘉哲）