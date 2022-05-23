台灣泡麵「最強對手」現身！月底救一堆人 老饕認吃整箱
泡麵因為有其便利且便宜的特性，成為不少人三餐以及宵夜的首選，而在台灣泡麵市場當中，除了本土創立的品牌之外，也有許多國外引進的泡麵種類，每種都有其不同的擁護者，也因為如此，經常網友也在台灣與國外泡麵的麵體、湯頭、價格上做比較，時常掀起話題。就有網友討論「印尼泡麵是不是大家月底救星？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「印尼泡麵在網路上買，40包竟然不用三百元，一包根本不到10元，比起來其他的麵類一碗都不知道多少了，還不如吃印尼泡麵，就算物價怎麼上漲、原物料怎麼上漲、國際運費怎麼上漲，印尼泡麵還是完全超便宜，有它在台灣，台灣人還真的餓不死欸，大家覺得呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的很強，永遠沒在漲價的＝＝」、「加顆蛋是真的神好吃，不過腎臟會哭泣」、「這個真的很適合整箱買回來放著，真的不知道吃什麼就吃它，便宜又好吃」、「人家印尼泡麵是之前評比全球最好吃泡麵第一名欸」、「真的不錯吃，而且口味超多」、「屌打台灣一堆泡麵，都被印尼泡麵比下去了」、「我也都直接買一整箱，放著慢慢吃」、「低調一點，等等在那邊偷漲價」。
不過，也有不少網友溫馨提醒「雖然售價相當便宜，但由於畢竟還是泡麵，其鈉含量依舊要特別注意」，且印尼泡麵的醬包有點難開，因為屬於三包醬都連在一起的包裝，常常讓人打開之後整隻手沾的到處都是，也讓不少人笑虧「全世界最麻煩的泡麵應該就是印尼泡麵，醬包設計超不科學」。（編輯：張嘉哲）