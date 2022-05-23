3大YouTuber同時槓上政府！他提「新證據」打臉　網傻眼

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脫口秀演員博恩本月18日收到台北市稅捐稽徵處發來的公函，內容有關他3月在台北流行音樂中心舉辦大型演講活動《三重標準》，未辦理代徵報繳娛樂稅的手續，因此涉嫌違反娛樂稅法規定，他在20日也做出回應表示「雖然知道不繳娛樂稅結果可能導致繳更多稅，但堅持要做的理由就是為了『挑戰娛樂稅這種雙標爛法』」！
博恩提到，3月演講結束後，收到台北稅捐稽徵處亦來函告知此舉「違反娛樂稅法」，被要求提供完整錄影以供查驗，結果調查結果判定「內容具有娛樂性，不屬於演講，應繳交娛樂稅」，接下來我們會進行一連串的動作，包括複查、訴願再打行政訴訟，然後如果失敗了再上訴，整個下來應該要持續好幾年，所以不是一朝一夕可以跟各位交代的。博恩也強調「娛樂稅除標準不一且稅目不明確外，設立的時空背景已經改變，認為應該要有重新解釋的空間」。
Cheap/機車需「依規定禮讓大小客車」！他傻眼拒接合作案
知識型YouTuber「Cheap」日前釋出新片，透露原先台北市交通局有合作一部交通安全宣導影片，但他認為交通局不僅不尊重原創者，甚至還有歧視機車族等狀況，最終他不滿選擇終止合作。Cheap表示，當初自己花不少時間整理書籍跟資料，並且提早交給交通局委託的公關公司，也告知對方文案部分不能修改，僅可以修改400字機車宣導的業配內容。
結果公關公司事後轉述交通局的回饋，不僅要求大量修改內容，還希望機車歷史部分「可以斟酌或替換成台北市的機車肇事原因」，甚至要Cheap能夠幫忙機車宣導「注意車前狀況、不超速、依規定禮讓大小客車」讓Cheap無奈表示，一般來說應該是大車禮讓小車，小車禮讓行人，「現在反過來機車要禮讓大小客車是哪招啊？」也讓Cheap在臉書大嘆「一部業配看交通局的官威有多大，歧視機車的影片，我可不接喔！」
事後，台北市交通局也發出聲明表示，台灣的交通法規並沒有「機車禮讓大小客車」的規定，台北市交通局委託公關公司宣傳時，從來沒有、也絕對不會提供這樣錯誤的資訊，影片中的文字並非出自台北市交通局提供；關於影片中所提宣導重點，是要強調「勿與大型車併行，遠離大型車」等交安觀念；在此也特別說明，宣傳溝通均由公關公司與cheap先生聯繫，過程中台北市交通局人員都未直接和cheap先生對話，但該聲明仍讓不少網友不是相當滿意。
Bump/控國人國際受騙外館不理！外交部澄清非事實 他再提證據打臉
網紅「好棒Bump」先前拍攝影片指稱，我駐杜拜辦事處拒絕協助遭中國博弈公司誘騙至杜拜工作的林姓國人，該名林姓國人受騙到杜拜從事詐騙工作，慘遭扣押並轉賣給3家公司，最後從3樓跳樓逃走，期間聯繫駐杜拜辦事處馬姓秘書，盼辦臨時護照回台，拖了近30天沒消息，痛批政府見死不救。
隨後，外交部發出聲明表示，有關當事人指稱駐處拒發臨時護照一事，經查證與事實不符，駐杜拜辦事處去年12月26日獲報林姓民眾受困於博弈公司後，立即聯繫當事人瞭解情況，並通報杜拜警方及多次洽促警方儘速採取行動營救，駐處與林姓民眾一直保持密切聯絡，直至當事人順利脫困。
而Bump對於此事在21日再度拍片槓上政府，表示看到該聲明非常傻眼「我要先講，我沒有很想跟你們外交部幹起來，我確實還想把其他受困在國外的國人救回來，但是你們現在發這個文章，就是要我出來解釋，那我出來解釋不就是明擺著要我跟你們幹起來嗎？」隨後Bump公開當初營救林姓國人訂房紀錄、轉賬記錄等等，完整日期跟金額全公開，強調「通通都是我處理完的」，護照原本遲遲不下來，但是我們一聯絡總統府的隔天，就這麼剛好護照就下來了，那外交部你打這個文章，就是要帶風向啊，那我能怎辦，我除了在這打臉你們還能怎麼辦，再度掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）