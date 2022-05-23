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面試「萬年題庫」主管必問！過來人抖完美回答：立刻加分

▲面試一直以來都是相當具有挑戰性的任務，不只要在部門主管面前展現工作技能，更要在人資面前留下好印象。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲面試一直以來都是相當具有挑戰性的任務，不只要在部門主管面前展現工作技能，更要在人資面前留下好印象。（示意圖，非當事人／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 10:31:48

面試一直以來都是相當具有挑戰性的任務，不只要在部門主管面前展現工作技能，更要在人資面前留下好印象，對此就有網友表示，每次面試時，主管希望他能回答「3個缺點」，但都不知道該說什麼才適合，貼文曝光後立即引起熱議，也釣出內行人教學：「簡單，缺點就是優點的反面做事快效率高，就會不夠細心！」 

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該名網友21日在PTT發文，他以「面試官：請說出你三個最大的缺點」為題，表示每次面試主管問到「有關自己的三個缺點、弱點及短處」，他都不知道該回答什麼，最多只能說「因為太常幫助別人，所以周遭合作的同事能力都沒起來，導致R/R定義常常被我破壞，害到同team的同事」，讓他求助網友們：「大家都有什麼缺點？認真誠心地發問。」 

▲原PO表示他面試完不小心說溜嘴「別間公司的薪水」，讓他不知該如何是好，貼文一出，也釣出人資回應了。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
▲有網友表示，每次面試時，主管希望他能回答「3個缺點」，但都不知道該說什麼才適合。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
貼文一出，網友紛紛留言，「面試官問之前沒想過這種問題有多智障嗎？面試者怎麼可能說實話」、「我覺得這是基本問題吧，就跟自介一樣啊」、「面試本來就不是只有看專業能力能不能融入團隊也很重要」、「回答了，還被說過這不算缺點」、「最怕那種連演都不演，直接說那種人家不想要的缺點」。 

也有內行網友透露，「這種問題不在於你是否有缺點，明理的人都知道每個人都有缺點，但這個問題的答案可以多少可以看出個性個性絕對是工作上重要的一環，除非你技術頂天，當然也一定有機車面試官借題亂挖」、「有點工作狂完美主義，要收斂不然同事會不高興本能會任務導向，要刻意才會記得適度人際互動，創造人和會讓事情更順利。自動化地會想幫助別人，所以工作時間總是很忙」、「簡單，缺點就是優點的反面做事快效率高，就會不夠細心」、「問這問題主要不是在問題內容，是在觀察面試者是用怎樣態度面對自己缺點/自己在意的點跟臨場反應等等」。（編輯：賴禹妡） 

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