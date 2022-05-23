台灣YouTuber啥領域最強？「流量女王」撐大局：沒人能贏
台灣YouTuber近年來如雨後春筍般冒出，頻道主題也越來越多元，包括開箱、料理、美妝、電玩等等，可看出網紅界的興盛。不過，就有網友好奇詢問「哪個領域的YouTuber台灣是贏中國的？」而引來粉絲點名「流量女王」，不禁大讚「靠她撐大局！」
原PO於PTT八卦板上發文，認為台灣YouTuber在料理、科普、歷史、影評、3C等頻道主題中，都輸大陸YouTuber不少，讓他好奇詢問「哪個領域的YouTuber台灣是贏中國的？」
問題一曝光，隨即引起鄉民們熱烈討論，「就綜藝類我是覺得台灣勝啦」、「食物跟寵物，都屌虐」、「我記得講電影是谷阿莫傳過去對岸的」、「萍哥，像看到自己阿公一樣」、「社會議題類的吧」、「遊戲類，LOL的屌打吧」；但也有人緩頰，認為「沒有屌虐吧，都是喜好問題而已」、「你覺得屌虐的，我都覺得普普」、「沒到屌虐啊，各有千秋」。
在眾多留言中，其中則以不露臉鋼琴女神「Pan Piano」被最多人提及，直言「pan啊～～」、「我知道一個彈鋼琴的..」、「只有一個彈鋼琴的能打而已」、「小P阿」、「有彈鋼琴的小p」、「只有Pan Piano」、「原來只剩pan在撐大局」、「除了Pan Piano好像真的沒有贏的」。
據了解，台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」時常在彈琴時Cosplay，且因其身材姣好、琴技高超，而廣受粉絲們喜愛，近來頻道更是突破323萬人次訂閱，可看出其人氣相當高。（編輯：陳雅雲）