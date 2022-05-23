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男挑釁獅子GG了！手指被咬到「剩白骨」　30秒驚悚影片曝

▲日前牙買加一間動物園的工作人員，在遊客面前逗弄獅子時，卻不慎惹怒對方，結果他的無名指被獅子死咬。（圖／翻攝自推特）
▲日前牙買加一間動物園的工作人員，在遊客面前逗弄獅子時，卻不慎惹怒對方，結果他的無名指被獅子死咬。（圖／翻攝自推特）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 11:20:55

動物園是大人小孩都相當喜愛的景點，不只動物們本身散發的各種氣息，牠們與人類的互動更是一大亮點，不過日前牙買加一間動物園的工作人員，在遊客面前逗弄獅子時，卻不慎惹怒對方，結果他的無名指被獅子死咬，雖然奮力掙脫，但仍導致嚴重受傷，手指僅剩一截白骨。

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綜合外媒報導，近日一段於牙買加拍攝的影片在網上瘋傳，片中一位動物園男員工在籠子外不斷伸手挑釁獅子，起初獅子已經明顯感到不悅，發出低吼並張大嘴巴、舉手作勢要攻擊，但該男子仍繼續用拍手和言語逗弄，怎料再次伸手想觸摸獅子時，竟被牠一口咬住無名指。

▲（圖／翻攝自推特）
▲男子起初不斷伸手挑釁，結果不慎遭獅子咬著手指，只好往後拉扯掙脫。（圖／翻攝自推特）
目擊者接受訪問時表示，當下圍觀的一群人都以為是安排好的橋段，所以只拿著手機錄影，直到工作人員奮力掙脫後倒在地上，才知道大事不妙，衝上前關心時發現，對方皮膚、右手無名指第一個關節都被咬傷，甚至能清楚看見白色的骨頭。

影片曝光後在推特瘋傳，網友們也紛紛留言「永遠不要惹野生動物」、「什麼鬼？男員工不要命了吧」、「就算是為了表演，還是要有個尺度吧」、「牠挑釁的對象是隻獅子啊，這種下場不意外」、「應該準備個棒子才對，直接用手指實在不妥」、「我的天啊，太驚悚了」。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您，不良行為，請勿模仿。
 

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