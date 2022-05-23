漢堡王搞怪沒極限！屏東新店限定「萬丹紅豆牛肉堡」登場
近期肯德基宣布要跟蛋撻劃分界線，今（23）日下午還要大動作開記者會，讓很多網友大嘆「真的是被炸雞耽誤的蛋撻店！」而向來搞怪創意多的漢堡王也不甘示弱，今日也宣布「沒有本業被耽誤」，將在6月1日正式插旗屏東，並且要為在地民眾帶來意外驚喜！推出「萬丹紅豆」系列在地限定「堡點」，以在地享有盛名的紅豆食材，融合出超狂的獨特風味的｢萬丹紅豆牛肉堡｣、｢萬丹紅豆聖代｣以及｢萬丹紅豆草莓聖代｣這3款產品，要爽爆屏東朋友們的味蕾！
繼台南人愛吃甜推出「巧克力華堡」，搶搭彰化控肉系延長營業推出「宵夜呷飽堡加肉」活動，專為宜蘭研發加碼推出「三星蔥華堡」後，漢堡王每每展店都帶來滿滿驚喜，掀起在地熱議。漢堡王執行長黃耀忠表示：｢屏東物產豐富，更屢次在調查中蟬聯台灣最重吃的縣市，屏東公園店新開幕當然要以最高規格盛大迎接『吃貨』高手們，品嘗風靡全球的火烤美味！｣
這次漢堡王以屏東在地特產「萬丹紅豆」為核心，打造的三款屏東吃貨「堡點」：萬丹紅豆牛肉堡、萬丹紅豆聖代以及萬丹紅豆草莓聖代。「萬丹紅豆牛肉堡」以4.4盎司火烤牛肉排與香甜美味的萬丹紅豆蜜，甜鹹的滋味配上綿細滑順的口感，咬下的每一口都充滿屏東在地好滋味。「萬丹紅豆聖代」以充滿濃濃香草牛奶風味的聖代，搭配綿密香甜的屏東在地萬丹紅豆蜜，每一口都吃得到香醇奶香以及紅豆蜜的香氣。而「萬丹紅豆草莓聖代」將充滿濃濃香草牛奶聖代搭配酸酸甜甜的草莓醬，再配上綿密香甜屏東在地萬丹紅豆蜜，香濃冰淇淋融合酸甜又帶有紅豆蜜香氣的口感，吃一口就透心涼。
而漢堡王為了慶祝屏東公園店新開幕， 6月1日開幕日當天前100位來店消費者，即可獲得漢堡王王冠1個。6月1日至6月3日限時3天，只要拍下期間限定「萬丹紅豆」系列餐點，加上指定Hashtag並公開分享於個人Facebook，大膽表達自己的「吃貨宣言」，就有機會榮登吃貨王封號和屏東公園店限定－華堡兌換券5張。