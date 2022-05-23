隱藏平價咖啡王者是？內行狂推「這間」愛上：不輸路易莎
cama現烘咖啡專門店在全台有不少分店，近日就有網友好奇，cama和路易莎咖啡價位差不多，每次經過店面卻發現裡頭的人潮都是路易莎較明顯，讓他好奇兩間的差異在哪，貼文曝光後立即引起熱議，也掀起兩派網友爭論。
該名網友昨（22）日在PTT貼文，他以「cama真的輸路易莎很多嗎！？」為題，表示路易莎及cama兩家價位差不多，味道也都很棒，不過每次經過都發現路易莎的人潮比較明顯，讓他好奇問：「究竟路易莎有什麼地方能讓它海放cama，有卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「cama的咖啡比較好喝」、「cama好喝很多」、「cama豆子我還會買回來自己磨自己沖」、「cama的豆子好，路易莎就純粹喝氣氛的」、「cama好喝很多⋯雖然好像比較貴」、「cama咖啡品質好太多」、「品質絕對cama屌打」、「cama真的比較好喝，價格也便宜一點點」、「cama喝過無數次，路易莎0次」、「cama咖啡好喝，但座位沒那麼舒適」。
不過，也有網友認為，兩間各有優勢，「cama都比較小間，上班族外帶為主路易莎就全吃，上班族學生都可以，環境舒服好念書XD」、「cama店太少」、「cama座位10個以內，椅子有些是木頭椅難坐，偏外帶咖啡店吧」、「路易莎輕食選擇比較多，座位也比較多」、「cama比店面量輸很多」、「cama椅子不好坐，沒插座」。（編輯：賴禹妡）