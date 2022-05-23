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肯德基蛋撻真相曝光！操作手法員工哭了　老饕愣：算聰明

▲肯德基18日拋出將與蛋撻「劃清界線」的震撼彈，揚言不賣蛋撻了，今天終於出面解答，僅是推出全新口味。（圖/讀者提供）
▲肯德基18日拋出將與蛋撻「劃清界線」的震撼彈，揚言不賣蛋撻了，今天終於出面解答，僅是推出全新口味。（圖/讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 14:01:19

肯德基18日拋出將與蛋撻「劃清界線」的震撼彈，揚言不賣蛋撻了，並且預告在5月23發表重大聲明，而今（23）日，肯德基也如期舉辦記者會宣布，表示並不是不賣蛋撻，而是要將肯德基年度最受矚目代表作「K-Desert頂級甜選」品牌正式介紹給大家，消息曝光之後，馬上引起網友熱烈討論，不少網友直呼「真的被騙到.....」、「這波行銷真的有成功」。

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肯德基解答五天前宣布「切割蛋撻」的真相，表示將開始打造甜點新路線「K-Desert頂級甜選」，首發產品推出「莓果奶酥蛋撻」新口味，是以受歡迎的肯德基獨家經典手工捏製163層酥脆葡式蛋撻殼，注入精心熬煮的香草卡士達，加上嚴選自美國100%天然鮮凍蔓越莓，覆蓋嚴選自比利時珍珠糖製成的奶酥，5月24日起全台178間門市限定販售。

▲肯德基5/24將推出新品莓果奶酥撻，售價52元。(圖/葉政勳攝影)
▲肯德基5/24將推出新品莓果奶酥撻，售價52元。(圖/葉政勳攝影)
結果消息曝光之後，馬上被轉載到臉書社團以及PTT等論壇，不少網友紛紛傻眼表示「所以根本沒停賣，只是推出新口味＝＝」、「就這樣？只是推出新口味切割什麼啊！蛋撻店就給我承認！」、「結果繞了一大圈，還是蛋撻店啊」、「神扯，還以為要停賣了.....結果是出新口味」、「真聰明，以退為進，先發佈切割都不解釋，讓大家這幾天狂買一波，然後再說是新商品，這樣也是商機」、「你們各位啊又被飢餓行銷搞到了」、「害我前兩天買兩盒來吃...肯德基真賊ㄟ」。

而也有網友發現，重看一次肯德基18日發出的聲明發現，圖片中大字樣寫著「肯德基宣佈正式與蛋撻劃分界線？」結果下一次則是以肯定句表示「這次不賣蛋撻了 5.23答案揭曉」難怪有這麼多人以為蛋撻要停賣，在聲明發出後這幾天瘋狂到肯德基購買蛋撻。

▲肯德基宣布要與蛋撻劃分界限。（圖／翻攝自肯德基臉書）
▲網友重看肯德基宣布要與蛋撻劃分界限的文宣，發現用疑問句與肯定句夾雜其中，導致有人以為真的要停賣，這幾天買爆蛋撻。（圖／翻攝自肯德基臉書）
《NOWnews》也在21號報導，一名肯德基員工就提前出面表示「這次公司這樣的操作就是很明顯在跟大眾玩文字遊戲，蛋撻根本就沒有不賣，結果這幾天一堆人都以為蛋撻不賣了，被公司的文宣誤導，大排長龍跑來買蛋撻，更直指原本一天烤500顆蛋撻就算很多，結果因為文宣發出之後，一天烤到暴增1700顆，除了烤到很厭世，還被客人狂問到底有沒有要停賣，實在很心累」，果然該員工所言不假，肯德基依舊會繼續販售蛋撻，只不過進軍甜點市場，推出多重口味的蛋撻而已。（編輯：張嘉哲）

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