蘿蔔湯煮完總太苦？她「偷丟2物」清甜入口：整鍋秒喝完
白蘿蔔料理方式多元，許多人常將其與排骨搭配一起熬成湯，湯頭不僅鮮甜又清爽。但燉煮的過程中得花費長時間熬煮，總讓婆媽們十分苦惱。對此，就有女網友崩潰表示煮的蘿蔔湯不夠甜，而釣出內行「偷丟2物」讓湯頭自然清甜。
原PO於PTT上發問，表示自己將白蘿蔔、香菇燉煮成湯，但湯頭始終不夠甜，「我只煮了40分鐘，是我煮不夠久，還是蔬菜湯頭真的不夠甜，我媽都有下排骨煮，煮出來自然就甜」，讓她不解詢問「想問，可以熬湯頭的蔬菜，除了大蘿蔔 洋蔥、香菇、紅蘿蔔、高麗菜之外，還有什麼」。
問題一出，隨即引起眾人留言，「西洋芹也可以熬湯頭」、「大白菜也可以」、「我會把白蘿蔔丟電鍋悶隔夜...有悶燒鍋效果更好更省電」、「上次用高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔很甜喔 加一點鹽巴」、「枸杞、甘草入菜可以自然增加鮮甜！」、「放鹽巴，釣出鮮甜美味」。
其中就有老饕建議加入「玉米」和「番茄」，直言「玉米很好用」、「蘿蔔的話可以加玉米～簡單來說就是西式加洋蔥，中式加玉米吧」、「玉米跟昆布」、「紅蘿蔔+番茄，超甜」、「番茄+鰹魚醬油，酸酸甜甜的湯底加任何蔬菜都很好入口，素食的話就選甜一點的醬油」。（編輯：陳雅雲）